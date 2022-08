‘Monsieur Bordeaux-Parijs’ Herman Vanspringel (79) overleden, Eddy Merckx: “Hij was een grote meneer”

WielrennenHerman Vanspringel is afgelopen nacht, in het bijzijn van zijn familie, overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. Vanspringel, ook wel bekend als ‘Monsieur Bordeaux-Parijs’, werd 79. “Hij was een grote meneer”, zo zegt Eddy Merckx in een telefonische reactie aan VTM Nieuws.

Op zijn lijst van 136 gewonnen wegwedstrijden staan ritzeges in meerdere grote rondes en ook één of meerdere zeges in Parijs-Tours, de Grand Prix des Nations, de Trofeo Baracchi, de Brabantse Pijl, de Schaal Sels, de Brabantse Pijl, de Grote Prijs Jef Scherens in Leuven, de Grand Prix Wallonie, Nokere Koerse, het Kampioenschap van Zürich, de E3 Prijs Vlaanderen, en de traditionele Sluitingsprijs in Putte-Kapellen.

Monsieur Bordeaux-Parijs

In dit lijstje ontbreken het Belgisch kampioenschap in 1971 in Martelange én bovenal de in 1989 ter ziele gegane monsterwedstrijd Bordeaux-Parijs. Vanspringel won er zeven keer, steeds met als gangmaker - de 550 tot 620 km lange koers werd deels achter de derny betwist - Gaston Dewachter. Winst was er in 1970, 1974, 1975, 1977, 1978, 1980 en 1981. Zijn laatste overwinning, op bijna 38-jarige leeftijd, behaalde hij in een record van 13 uur 35 minuten 18 seconden of 47,2 km per uur over de afstand van 584,5 km.

Quote Ik heb met hem nog gebeld een paar weken terug, ik wist dus dat het niet goed met hem ging. Zijn verlies grijpt me aan. Eddy Merckx

Ook Eddy Merckx is aangeslagen door het verlies - Vanspringel was zijn superknecht bij Molteni in 1971. “Herman was een hele goede coureur. Een groot kampioen als je zijn palmares ziet, hij hoort bij de besten. Een vriendelijke jongen een goeie ploegmaat en vriend. We zijn nog dikwijls samen gaan fietsen na zijn loopbaan. Ik heb met hem nog gebeld een paar weken terug, ik wist dus dat het niet goed met hem ging. Zijn verlies grijpt me aan. Hij was ne grote meneer”, aldus Merckx.

Volledig scherm Een beeld uit 2011: Eddy Merckx en Herman Vanspringel, met tussen hen Mark Uytterhoeven. © BELGA

Burgemeester Grobbendonk: “Verlies valt heel zwaar” Ook Marianne Verhaert, burgemeester van de gemeente Grobbendonk waar Vanspringel afkomstig van was, reageert aangeslagen. Vanspringel kreeg er een tijdje geleden het ereburgerschap en werd onlangs nog geëerd met een borstbeeld dat een prominente plaats kreeg aan het gemeentehuis - zie ook foto bovenaan. “Grobbendonk is in diepe rouw. Wij hebben onze ereburger Herman Vanspringel moeten afstaan. Hij heeft de strijd verloren na een slepende ziekte. Ik stond in nauw contact met de familie en dit verlies valt mij bijzonder zwaar. Herman Vanspringel was een zeer aimabele, warme en lieve man. Zoals zovelen vond ik hem een hele meneer. Steeds was hij positief ingesteld, een echte Kempenaar. Hij werd onlangs nog geëerd met een borstbeeld”, meldde burgemeester Marianne Verhaert. “Herman Vanspringel was een enorm gekend figuur in de wielersport. Daar zal zijn rijk gevuld palmares niet vreemd aan zijn. Er was hier ook de Herman Vanspringel Diamond, een wedstrijd voor jeugdrenners. Op de erelijst prijken namen van renners die het later nog ver geschopt hebben. Het verlies van Herman Vanspringel valt mij en de Grobbendonkenaars heel zwaar.”