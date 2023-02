Molano gooit in “pure casino” z’n wiel net iets sneller over de meet dan de rest, Evenepoel kent rustige dag in UAE Tour

Het was opnieuw een prangertje, maar Juan Sébastian Molano heeft de vierde rit in de UAE Tour gewonnen. De Colombiaanse spurter gooide in een nieuwe millimetersprint z'n wiel net iets sneller over de meet dan Olav Kooij en Sam Welsford. Tim Merlier kwam er niet echt aan te pas en werd als eerste Belg 9de. Remco Evenepoel kende een rustige dag en blijft leider.

Biljartvlakke etappe en dus was het aan de sprinters in de UAE Tour. In de schaduw van de Burj Khalifa in Dubai tekende het peloton voor een kort uitje naar de woestijn. De wind blies zacht, van waaiers dus geen sprake.

In een geschiedenisloze etappe mochten drie vluchters vooraan de honneurs waarnemen. De Italianen Zoccarato en Tonelli namen de Fransman Baudin mee, die laatste reed even virtueel in de leiderstrui.

Niet dat leider Evenepoel zich zorgen maakte. De sprintploegen hadden hun zinnen gezet op de etappe en hielden de aanvallers aan de leiband. Op 3 kilometer van de streep klitte de boel weer helemaal samen.

Evenepoel zat dan al verstopt in de buik van het peloton. De wereldkampioen mengde zich niet in de sprintvoorbereiding. Met Bert Van Lerberghe in dienst van Tim Merlier was daar ander personeel voor.

Naast Merlier was het ook uitkijken naar Caleb Ewan, Sam Bennett, Mark Cavendish, Olav Kooij, Arnaud Démare, Sam Welsford, Elia Vivani en nog een hoop andere spurters. Aan snelle mannen geen gebrek in deze UAE Tour.

In een koninklijke sprint gingen Welsford en Kooij als eersten aan. Goeie keuze van de jonge snelheidsduivels, want de rest zat daardoor wat ingesloten. Tim Merlier kwam er niet echt aan te pas.

Net als in de openingsetappe kwam het opnieuw op de ‘jump’ aan. Iedereen keek naar Welsford en Kooij, maar het was Molano die tegen de koord z'n wiel nog net als eerste over de meet duwde.

De Colombiaan bezorgt UAE-Emirates zo een eerste zege in hun ‘thuisronde’. Vorig jaar won hij ook al een rit in de Ronde van Spanje. En Remco Evenepoel? Die blijft uiteraard leider.

