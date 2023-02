Mohoric slachtoffer van diefstal na Kuurne-Brussel-Kuurne (en hij heeft opvallend verzoek voor de dief)

Wielrennen De 'vrouwelij­ke Wolfpack' is razend ambitieus: “Willen dit seizoen al aansluiten bij Jum­bo-Vis­ma en Team SD Worx”

AG Insurance-Soudal Quick-Step, de vrouwenploeg van Patrick Lefevere, is niet van plan om anoniem mee te rijden dit seizoen. De toon is alvast gezet na de overwinning van Justine Ghekière in de Volta Valenciana Fèmines. Voor ploegleidster Jolien D’hoore is die wedstrijd hét bewijs dat ze als sterk samenhangende ploeg kunnen wedijveren met de grote blokken van Jumbo-Visma en Team SD Worx.