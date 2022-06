Moeilijke week houdt (l)eergierige Remco Evenepoel bezig, grondige analyse dringt zich op: wil/kan ploeg wel vol investeren in zijn (grote)rondetoekomst?

Ronde van Zwitserland Meteen vuurwerk in finale met ook Remco Evenepoel: “Maar iedereen keek naar mij en dan zei ik Van Wilder zijn kans te gaan”

Remco Evenepoel heeft in de openingsrit van de Ronde van Zwitserland meteen present getekend. Prominent aanwezig en even in de aanval in de slotkilometers van een kopgroep met de topfavorieten. De verrassende winnaar op een lokaal circuit in en rond Küsnacht werd Stephen Williams (Bahrain-Victorious).

12 juni