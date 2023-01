“Misschien wel snelste lead-out ooit”: Evenepoel en ploegmaats met uitstekend voorbereidend werk, Jakobsen maakt het af

WielrennenZondag ging het nog mis, maar gisteren werd het een sprintje volgens het boekje voor Soudal-Quick.Step en Fabio Jakobsen. De Nederlander won de tweede rit in de Ronde van San Juan na uitstekend voorbereidend werk van wereldkampioen Remco Evenepoel en Yves Lampaert. Fernando Gaviria werd tweede voor Jon Aberasturi. Sam Bennett finishte als vierde en blijft leider. “Mooie revanche voor zondag”, was Evenepoel duidelijk bij onze man in Argentinië.

KIJK. Evenepoel: “Ik voelde me heel goed, waardoor ik verschil kon maken met de andere treinen”

200 kilometer van Valle Fertil naar Jachal. In de tweede rit van de Ronde van San Juan ging het nooit echt vlak, maar bergachtig was het nu ook weer niet. De sprinters moesten enkel halverwege een lange lopende klim overleven, verder stond weinig of niets een nieuwe massasprint in de weg.

Ook de kopgroep van twaalf niet. Bij het dozijn aanvallers één bekende naam met ouderdomsdeken Oscar Sevilla - ooit nog witte trui in de Tour. De Spanjaard bleek bij de sterkere mannen vooraan, want na een schifting halverwege bleef Sevilla deel uitmaken van het vijftal langst overlevende vluchters.

In snikhete temperaturen - het is meer dan 30 graden in San Juan - timede het peloton onder leiding van BORA-hansgrohe en Soudal-Quick.Step perfect. Het lied van de aanvallers was diep in de finale gezongen, al was er nog een enkeling van Bardiani - en iets later een van Medellin - die probeerde te weerstaan.

Tevergeefs allemaal, want de treintjes stonden op de rails. Wereldkampioen Remco Evenepoel ging daarbij in het gelid voor Fabio Jakobsen. Filippo Ganna deed hetzelfde voor Elia Viviani. Het was ook weer uitkijken naar Sam Bennett, Giacomo Nizzolo en Peter Sagan.

Toen Evenepoel naar de kop ging, wist iedereen dat het menens was. De regenboogtrui zette het trio Lampaert-Morkov-Jakobsen af op 800m van de meet. Even dreigde het nog mis te lopen toen Morkov zich liet wegdrummen, maar met een verschroeiende laatste 50m trok Jakobsen de zege over de meet.

Evenepoel: “Altijd makkelijk lead-out te doen als je de snelste man van het peloton in je team hebt”

‘Textbook’, noemen ze dit. Een spurt uit het boekje. Remco Evenepoel was het er helemaal mee eens. “Ja, het was perfect. Het deed me een beetje denken aan de sprints vorig jaar in Valencia en de Algarve. De idee was wat we uiteindelijk toonden. Een hele lang lead-out. Want het peloton is een beetje nerveus en gevaarlijk hier. We wilden uit de problemen blijven, reden waarom we al vroeg de kop namen. De jongens droegen me op om een vrij lange beurt te doen, van ongeveer 3 kilometer tot 800 meter van de finish. Iets langer dan gepland, maar hoe langer ik kon rijden, hoe beter voor de rest.”

“Toen mijn job erop zat, maakten ‘Lampie’, Michael (Morkov, red.) en Fabio (Jakobsen, red.) het verder af. Het is altijd makkelijker om een lead-out te doen als je de snelste man van het peloton in je team hebt zitten. (lacht) Mooie revanche voor zondag. Maken we daar geen fout, loopt het op dezelfde manier af, denk ik. Soit, dat verhaal kunnen we niet meer omdraaien. Nu was alles wel duidelijk aangegeven in de finale, we reden over zeer veilige wegen ook. Als de finale zondag 0/10 verdiende, dan nu 10/10.”

Opmerkelijk: op het moment dat Evenepoel het initiatief nam, ontspoorde de INEOS-trein voor Elia Viviani naast die van Soudal-Quick.Step compleet. “Ik voelde me zelf heel goed, waardoor ik het verschil kon maken met de andere treinen”, klonk het. “Alles ziet er goed uit. Dinsdag is er opnieuw een belangrijke rit voor ons. En kan de strijd voor het klassement losbarsten.”

“Want het is heel warm, veel jongens zien af van de hitte - in het binnenland zag ik constant +45 graden staan op mijn Garmin, da’s enorm. Dat merk je ook in de finale, veel renners zitten dan door hun beste krachten heen en slagen er niet in om nog een rol te spelen. Die 200 kilometer zullen er ook inhakken. Fabio maakt opnieuw een grote kans. Hij is de snelste en hij voelt zich goed. We kunnen er opnieuw voor gaan.”

Fabio Jakobsen: “Misschiel wel snelste lead-out ooit”

De kop is eraf in 2023 voor Soudal-Quick.Step. “Ik ben blij”, vertelde Fabio Jakobsen meteen na de finish. “Zeker na zondag, toen was het heel gevaarlijk. Ik sprak na de rit nog met de organistatie en ze beloofden me dat het vandaag veiliger zou zijn. Dat was het ook en daar ben ik tevreden om.”

“Het werd op het einde nog nipt met Gaviria, maar ik had een super lead-out. Misschien wel de snelste ooit met Remco, Yves en Morkov. Ik ben trots op hen, want zonder hun werk kan ik niet winnen. Ze zetten me perfect af”, aldus Jakobsen.

