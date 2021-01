Milaan-Sanremo grote doel van Sagan in klassiek voorjaar, twijfel over zomer: “Ben nog altijd even gemotiveerd”

BK veldrijden Van Aert staat dicht bij nieuw contract en is blij dat hij voor één keer niet naar supporters­feest moet: “Ook al ontsnap ik niet aan pampers”

18:15 Met de duim in de mond over de streep. Het droomscenario dat werkelijkheid werd. “De hele week had ik gehoopt dat ik dit zegegebaar kon maken. De opluchting is bijzonder groot”, aldus een erg emotionele Wout van Aert bij VTM Nieuws. “En voor één keertje ben ik blij dat ik rechtstreeks naar huis kan en er geen supportersfeest is. (lacht) Ook al zal ik niet aan de vuile pampers ontsnappen.”