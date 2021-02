Milaan-Sanremo 2021 voorgesteld: opvallend genoeg geen Turchino door aardverschuiving, finale blijft behouden

De Colle di Giovo voert het peloton straks op Sint-Jozefsdag naar een hoogte van 516 meter. Op de top zijn we even over halfweg koers, daarna is het nog bijna 130 kilometer tot de finish in Sanremo. Na de afdaling van de Colle di Giovo naar Albisola volgt de route de Via Aurelia. Daarna krijgen we de Capi, de Cipressa en de Poggio, voordat de klassieke finish op de Via Roma volgt. De totale afstand van de race is 299 km.