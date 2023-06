“Mijn knie is naar de tering”: Zonneveld moet onder het mes na lelijke val in loodzware gravelrace, Bakelants knap 14de

KIJK. Thijs Zonneveld toont zijn wonde na zijn val

De Unbound Gravel is een bekende gravelkoers in de Amerikaanse staat Kansas van 200 mijl, omgerekend 320 kilometer. Naast de vaste namen in het gravelcircuit doen er elk jaar ook wel wat bekende namen mee: vorig jaar waagde Peter Sagan zich eraan (weliswaar niet de volledige afstand), dit jaar stonden onder meer Thijs Zonneveld (journalist bij het Algemeen Dagblad) en Jan Bakelants (co-commentator bij VTM) aan de start.

Voor Zonneveld kwam de wedstrijd vroegtijdig ten einde. De Nederlander kwam ten val en liep een lelijke wonde aan de knie op. “In het kader van de participerende journalistiek, als het goed gaat, is het leuk, als het slecht gaat dan ook maar”, zo laat Zonneveld vanuit Amerika weten. “Ik ben hard gevallen over de kop in een afdaling. Bovenop de stenen. Mijn knie is naar de tering. Die gaat sowieso hechtingen nodig hebben. Ik hoop dat mij knieschijf niet is gebroken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Enkele uren later kwam Zonneveld met een update. Door de val heeft hij zijn kniepees gescheurd. Zonneveld gaat naar huis en laat zich opereren. Op Twitter liet hij ook al zijn stevige brace zien.

Twijfels waren er vooraf ook bij Zonneveld, zo bekende hij eerlijk. “Ik heb nog nooit tien uur achter elkaar gekoerst, zeker niet op zo’n terrein als dit. Een plug heb ik nog nooit gezet met hartslag tweehonderd, ik ken de helft van de favorieten alleen van naam en mijn oude rug jammert al bij het vooruitzicht van driehonderddertig kilometer hotseknotsen over de stenen. Maar wat ik wel weet is dat Unbound een avontuur op zich is, een vooroorlogse overlevingstocht vermomd als wielerkoers. Een wedstrijd die je grenzen verlegt, die je ergens brengt waar je nooit bent geweest. Veel zin in. En een beetje bang voor.”

Jan Bakelants bleef dan weer gespaard van ongelukken en finishte op een knappe 14de plaats. Hij deed er 10 uur, 47 minuten en 59 seconden over. De overwinning ging naar de Amerikaan Keegan Swenson, hij haalde het net voor de Tsjechische ex-prof Petr Vakoc. Laurens ten Dam, ook al een ex-prof, eindigde vierde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.