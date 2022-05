“Mijn fout, maar het was echt niet de bedoeling”: Thibau Nys en Sander De Pestel gaan binnenkort samen worteltaartje eten na rel in Antwerp Port Epic

Wielrennen De rel tussen Thibau Nys (19) en Sander De Pestel (23) na de Antwerp Port Epic is een dag later weer bijgelegd. De eerste bracht de tweede zondag ten val toen hij in een binnenbocht dook. “Mijn fout, maar het was echt niet mijn bedoeling”, zegt Nys. Hij bood zijn verontschuldigingen aan. De Pestel aanvaarde die: “Zaak gesloten. Ik ben niet van plan Thibau volgende keer van de baan te rijden.”

Sander De Pestel (Sport Vlaanderen-Baloise) verstuurde zondagavond een opmerkelijke tweet, gericht aan Thibau Nys: “Proficiat met je 3de plaats in Antwerp Port Epic. Spijtig dat je respect in het peloton ver te zoeken is, gelieve volgende keer je collega’s niet van de baan te rijden (Ik ben niet de enige renner die dit zegt na vandaag) Gelukkig enkel wat kneuzingen en schaafwonden.”

De tweet werd snel verwijderd. “Pas nadat ik de tweet had verstuurd, kreeg ik in de gaten dat Thibau niet actief is op Twitter”, vertelt De Pestel. “Ik verwijderde de tweet en stuurde de boodschap via een privébericht op Instagram. Een andere mogelijkheid om Thibau te bereiken, had ik niet, want ik heb zijn gsm-nummer niet. Eigenlijk was ik eerst niet van plan iets te sturen. Toen hij mij in de koers ten val bracht, had hij dat in de gaten en stak hij zijn hand op om zich te excuseren. Ik verwachtte dat hij na de koers dan een berichtje zou sturen, maar dat deed hij niet en daar wou ik hem attent op maken. Ik was aanvankelijk ook best boos op Thibau, want ik had de benen om ook een mooie ereplaats te scoren.” Het privébericht op Instagram werd snel gelezen en beantwoord.

Volledig scherm Sander De Pestel (rechts). © BELGA

Nys: “Ik heb mijn excuses aangeboden. Ik neem mijn verantwoordelijkheid op, want het was mijn fout. Ik dacht dat het kon, ik heb Sander ook niet geraakt, maar wellicht is hij geschrokken en daardoor gevallen. Heel spijtig, want ik had echt niet de bedoeling om iemand in gevaar te brengen.”

Quote In dit geval had ik misschien net hetzelfde gereageerd als Sander. Dit hoeft niet meer aandacht te krijgen. We hebben het als volwassen mensen uitgepraat. Thibau Nys

Hoe gaat dat in de koers: je stormt met een grote groep naar een kasseistrook en dan wordt er automatisch gewrongen. “Een fase die ik al honderd keer heb meegemaakt”, zegt Nys. “Ik kan niet meer tellen hoe vaak ik bijna van de fiets gereden ben. Zondag had ik twee opties: remmen en tien plaatsen verliezen of de binnenkant van de bocht nemen om mijn positie te behouden.”

En daar liep het mis. De Pestel: “Ik denk niet dat Thibau het met opzet deed, maar het was al de vierde keer in koers dat hij een renner de pas afsneed. Hij is nog jong en soms onbezonnen. Als crosser is hij ook heel behendig. In de cross is het de gewoonte om bochten af te snijden en op zoek te gaan naar het kortste traject, maar in een wegkoers moet je rekening houden met de collega’s op de rijbaan.”

Een uitleg die Nys wel kan volgen. “Wat voor mij als crosser misschien normaal aanvoelt, is voor een niet-crosser misschien heel snel.”

Achternaam

De twee willen niet dat er iets blijft hangen. Ze gaan binnenkort samen een koffie drinken. “Thibau stelde voor om eens samen te gaan trainen en een worteltaartje te eten”, vertelt De Pestel. Voor hem kan de zaak zo afgesloten worden. “Ik ben geen renner die veel zaagt en klaagt, anders kan je beter tennis gaan spelen. Maar de koers is zo al gevaarlijk, dan moeten we het niet nog gevaarlijker maken met domme manoeuvres. Thibau is zo’n goeie renner en heeft zo’n acties niet nodig. Dat hij de ‘zoon van’ is en een bekende achternaam heeft, speelt geen rol. Had Florian Vermeersch of zelfs mijn ploegmaat Jens Reynders het gedaan, ik had dezelfde reactie gehad.”

Volledig scherm Thibau Nys. © BELGA

Nys: “Soms is mijn naam een voordeel, soms een nadeel. In dit geval had ik misschien net op dezelfde manier gereageerd als Sander. Dit hoeft niet meer aandacht te krijgen. We hebben het als volwassen mensen uitgepraat.”

De Pestel houdt wel wat lichamelijke schade over aan de val: “Schaafwonden en kneuzingen op de ribben, ellebogen, enkel en de heup. Ook mijn peesblad onder de heup is flink getoucheerd. Gelukkig heb ik geen breuken.”

Dwars door het Hageland

Ook voor Nys is dat een opluchting. “Je wil echt niet dat een collega zich blesseert. Er zit ook altijd een deeltje pech bij. De ronde nadien is er achter mij opnieuw iemand gevallen in dezelfde bocht. Die renner reed dezelfde lijn als ik. Om maar te zeggen dat het van kleine dingen kan afhangen. Dat maakt dat ik kan relativeren wat er zondag gebeurd is.”

Dat doet ook De Pestel. Hij staat op 11 juni normaal samen met Nys aan de start staat in Dwars door het Hageland. “Een koers die ons goed ligt. Hopelijk kunnen we samen de finale rijden zonder nieuwe incidenten. Ik ben alleszins niet van plan Thibau van de baan te rijden.”

Volledig scherm © Photo News