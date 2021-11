Middelkerke stelt BK’s voor: zandcross met enkel natuurlijke obstakels, wegrit is biljartvlak

Het BK veldrijden wordt gehouden op de militaire basis van Lombardsijde. “Het wordt op 8 en 9 januari geen slachtpartij in de modder, maar een echte zandcross”, vertelt Paul Herygers die aangesteld werd als adviseur. “De renners moeten een aantal keer met gras begroeide duinen beklimmen. De weersomstandigheden zullen hier bepalen of er vlot naar boven gereden kan worden of niet. Na de eerste materiaalpost volgt er een passage op het strand: de mooiste strook van het parcours. Hier kunnen de renners niet aan het zand ontsnappen. Bij droog weer zal deze strook er heel lastig bij liggen. Dit is een echt kampioenschapsparcours. Niet alleen het zand zal voor het verschil zorgen, maar ook de opeenvolging van heuvels - vier beklimmingen per ronde - zal zijn tol eisen. De grote favoriet is uiteraard Wout van Aert, maar op dit parcours kan Laurens Sweeck heel lang met hem in duel gaan. Ook Eli Iserbyt en Toon Aerts hebben in het zand stappen vooruit gezet. Ik verwacht een indrukwekkend BK en dit op een parcours dat geen enkele artificiële hindernis zal bevatten en toch heel pittig is.”

Biljartvlak

Op 26 juni is het wegwielrennen aan de beurt. Startlocatie: het Marktplein in Middelkerke. Aankomst: de Koninginnelaan. De 215 kilometers daartussen zijn biljartvlak. Een dubbele passage door de Moeren kan voor waaiers zorgen. Johan Museeuw stond mee aan de wieg van het parcours. “Ik wilde geen kopie van een voorjaarsklassieker uitstippelen en heb er bewust voor gekozen om de hellingen in het Heuvelland of de kasseistroken zoals de Steenstraat niet op te zoeken. De renners krijgen zo een stressloos kampioenschap voor de wielen geschoven. Ze moeten niet voortdurend in de eerste tien rijden en in de maand juni zal ook de invloed van de wind beperkt zijn. De renners zullen zelf beslissen hoe zwaar het wordt. Er is een grote kans op een massasprint, maar er liggen mogelijkheden voor een vroege vlucht of een ontsnapping in de lokale rondes.”