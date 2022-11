Michel Wuyts ziet Alejandro Valverde schitteren in nieuwe rol: “Als happiness manager zal hij wonderen verrichten”

Tour de France Michel Wuyts laat zijn licht schijnen over het Tour-par­cours en mogelijke deelname van Evenepoel: “Wacht met die Tour, ga eerst naar de Giro”

Wat met Remco Evenepoel? En welke keuze(s) moet Wout van Aert maken? Nu het parcours voor de Tour de France van 2023 bekend is, kan onze wieleranalist Michel Wuyts zich buigen over die vragen. Over Evenepoel is Wuyts stellig. “Ik denk dat hij als topatleet de Tour aankan. Maar ik denk niet dat zijn ploeg al op zo'n punt staat om die Tour te controleren. Daarom zeg ik: wacht met die Tour en ga eerst naar de Giro.” Wout van Aert en zeker ook Jasper Philipsen zullen zich volgens analist dan weer in de handen wrijven bij het zien van het Tour-parcours. En zeker ook enkele klassementsmannen met hen. Welke? Bekijk het in onderstaande video’s.

27 oktober