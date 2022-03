Michel Wuyts wikt en weegt de favorieten voor Milaan-Sanremo: “Ik ben wat teleurgesteld in het zevental dat UAE aan de start brengt”

Al het nieuws over Milaan-Sanremo lees je op deze pagina!

Tadej Pogacar en Wout van Aert maakten respectievelijk in de Tirreno-Adriatico en in Parijs-Nice indruk. Ook voor Wuyts zijn zij morgen de twee vijfsterrenfavorieten. “Naast Pogacar kun je niet kijken. Hij is zo fenomenaal sterk. In de Tirreno reed hij weg waar hij dat wou en maakte hij de tegenstand belachelijk. Ik hoop dat hij en zijn ploeg vroeg de debatten openen, maar ik ben wat teleurgesteld in het zevental dat UAE aan de start brengt. Alessandro Covi, Davide Formolo, Ryan Gibbons, Jan Polanc, Oliviero Troia en Diego Ulissi zijn goede renners, maar ik had toch graag Marc Soler en Brandon McNulty van start zien gaan. Die twee waren verbluffend sterk vorige week. De prestatie van Van Aert was eveneens buitenaards. En wat Jumbo-Visma in de eerste etappe van Parijs-Nice heeft gedaan, kunnen ze ook op de Poggio. Ze hebben het in de openingsetappe van Parijs-Nice al eens kunnen oefenen en met succes. Een geslaagde generale repetitie?”

Volledig scherm Jumbo-Visma maakte kipkap van de tegenstand in de openingsetappe van Parijs-Nice. © Photo News

Vorig jaar won onze landgenoot Jasper Stuyven na een aanval in de slotkilometers. Dit jaar is hij er door ziekte niet bij. Ook Sonny Colbrelli, wereldkampioen Julian Alaphilippe, Yves Lampaert en Oliver Naesen zijn er om die reden niet bij. “Ik wil het geen lightversie van Milaan-Sanremo noemen, maar het is toch bijzonder jammer dat al die grote namen niet van de partij zijn”, zucht Wuyts.

Volledig scherm Jasper Stuyven blijft uit de greep van de achtervolgende groep. © AFP

Milaan-Sanremo eindigt al jaren niet meer in een massasprint, maar mocht dat het geval zijn, dan denkt Wuyts dat Caleb Ewan er dicht zal bij zijn. “Hij heeft vorig jaar bewezen dat hij de Poggio gemakkelijk kan verteren. Ook Jasper Philipsen heeft dat in zich. Als hij een mannetje bij zich heeft, kan hij ver geraken. Giacomo Nizzolo kan eveneens een klimmetje over en is snel aan de meet. Van ex-winnaars Alexander Kristoff en Arnaud Démare verwacht ik niet veel, al reed Kristoff wel een goede sprint in Milaan-Turijn.”

Last but not least moeten we de mannen van Ineos in de gaten houden. “Dat klopt”, aldus Wuyts. “Filippo Ganna heeft hiervan een doel gemaakt, maar ik kijk vooral uit naar Tom Pidcock. Het is een raadsel hoe goed hij is. Als ze met twee over de top van de Poggio komen, kunnen ze het ploegenspel spelen. Ik wil nog één naam vermelden: Biniam Ghirmay. Ik ben echt enorm benieuwd naar deze jonge snaak.” Mads Pedersen en Mathieu van der Poel stonden nog niet op de startlijst toen wij Wuyts contacteerden, maar beide heren zullen ongetwijfeld een prominente rol spelen.

Volledig scherm Filippo Ganna. © LAPRESSE

