Michel Wuyts maakt zijn Gouden Klassiekers-ploeg: “Ewan is dé topfavoriet voor Milaan-Sanremo”

Michel Wuyts is een wandelende encyclopedie als het over de koers gaat. Hij is dan ook de ideale man om een Gouden Klassiekers-ploeg te maken. “Tadej Pogacar is voor mij een certitude”, steekt Wuyts van wal. “Hij is zodanig polyvalent dat ik hem in alle types van wedstrijden kan uitspelen. Hij gaat Tirreno-Adriatico winnen, hij kan een rol spelen in Dwars door Vlaanderen/de Ronde van Vlaanderen en ik ga ervan uit dat hij het zegegebaar mag maken in Luik-Bastenaken-Luik. Straf gesproken hé.” (lacht)

Naast Pogacar kiest Wuyts voor nog enkele dure vogels. “Ik koos voor winnaars en heb daarnaast jonge talenten geselecteerd. Wout van Aert speel ik uit in Milaan-Sanremo en de Vlaamse klassiekers. Primoz Roglic gaat volgens mijn gevoel Parijs-Nice winnen en gaat ook een pertinente rol spelen in Milaan-Sanremo. Hij gaat waarschijnlijk in dienst rijden van Wout van Aert, maar onderschat Roglic nooit. Hij zal wellicht ook nog met de jongste editie van de Waalse Pijl in zijn hoofd zitten. Op de Muur van Hoei heeft hij zich overschat, maar dat zal geen tweede keer gebeuren.”

“Caleb Ewan is van de sprinters de grootste kanshebber op winst in Milaan-Sanremo. Hij is voor mij dé topfavoriet. Bovendien zal hij in andere koersen ook wel aan het langste eind trekken. Ik hoop dat hij de Scheldeprijs rijdt, dan is de kans groot dat de winnaar al bekend is. Van Jasper Philipsen verwacht ik ook veel. Hij rijdt jammer genoeg het openingsweekend niet, maar in Gent-Wevelgem kan hij scoren. Die koers is wel 250 kilometer lang, maar hij wordt er 24. Het wordt stilaan tijd om te laten zien dat hij ook het klassieke werk aankan en Philipsen heeft dat in hem. Florian Sénéchal is de meest gretige, eerzuchtige in het gezelschap van Lefevere. Hij kan wel eens sneller winnen dan we verwachten.”

Verrassende namen

Wuyts maakte een gevarieerde ploeg voor alle terreinen. “Daniel Martínez is de volgende die ik selecteer”, gaat hij verder. “Bij afwezigheid van Bernal gaan de mannen van Ineos vrijheid krijgen en in de Ronde van de Algarve kon Martínez me bekoren. Ook vorig jaar charmeerde hij me. In de slotweek van de Giro was hij beter dan Bernal. Gino Mäder was ei zo na ritwinnaar in Parijs-Nice. Ik denk dat hij dit jaar zijn gram wil halen daar. Mäder zal vooral uitgespeeld worden in het rondewerk, maar ik hoop dat hij ook enkele klassiekers rijdt.”

Naast klimgeiten koos Wuyts ook nog voor enkele kasseispecialisten. Jordi Meeus is een jong talent dat zich vorig jaar al manifesteerde. Ik verwacht hem in de Scheldeprijs. Daniel Oss wordt verondersteld om in dienst te rijden van Peter Sagan, maar de drievoudige wereldkampioen is nog niet echt op snee. Ik denk dat Oss toch af en toe een mooie ereplaats zal behalen.”

Jonge talenten

Naast heel wat anciens selecteerde Wuyts ook enkele aanstormende talenten. “Nils Eekhoff kroonde zich in 2019 tot wereldkampioen bij de beloften, maar werd dan achteraf geschrapt in de uitslag, omdat hij aan stayeren deed. Hij maakte indruk op me in Parijs-Roubaix. Net als Florian Vermeersch reed ook hij een knappe koers. Hij krijgt ook kansen bij zijn ploeg. Jay Vine heb ik vorig jaar straffe dingen zien doen in de Vuelta en is erg aanvalslustig. Kévin Vauquelin werd zesde in de Ronde van Oman. Ik kende hem niet, maar hij blijkt Frans beloftenkampioen te zijn. Hij rijdt ook het voorjaar bij ons. Ik selecteerde ook nog twee Noorse renners van Uno-X. Tobias Halland Johannessen en Soren Waerenskjold. Johannessen won de Ronde van de Toekomst en barst van het talent. Hij is nog bitter jong, maar we gaan al flitsen van zijn talent zien. Uno-X is de Noorse tegenhanger van Alpecin-Fenix.”

“Om af te sluiten wil ik nog zeggen dat ik geen transfers ga doen. Ik wil vooral wedstrijden winnen en jonge renners zien evolueren.”

