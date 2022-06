Michel Wuyts is er niet van overtuigd dat het tot een massasprint komt: “Drie ingrediënten volstaan om van dit BK een feest te maken”

Wielrennen KOERS KORT. Amerikaan­se vrouwen knielen uit protest na schrappen recht op abortus - Alaphilip­pe en Asgreen halen Tour

Het ziet ernaar uit dat Quick.Step-Alpha Vinyl dan toch op z’n sterkst aan de start van de Tour zal komen, volgende week vrijdag in Kopenhagen. Julian Alaphilippe is hersteld van zijn zware crash in Luik-Bastenaken-Luik, de ultieme test zondag in het Frans kampioenschap in Chôlet mag geen noemenswaardig probleem vormen voor de wereldkampioen. En ook met Kasper Asgreen, die bij een valpartij in de Ronde van Zwitserland een diepe vleeswonde aan de knie opliep, komt het in principe goed voor de ‘Grand Départ’ in eigen land. (JDK)

