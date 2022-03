Michel Wuyts in 'Wuyts & Boonen': "Heeft Quick.Step wel de knowhow om van Evenepoel een ronderenner te maken?”

Wielrennen Mauri Vanseve­nant wil vanaf nu op de voorgrond treden in Pa­rijs-Ni­ce: “Ik heb nog een dubbele ambitie”

Geduld, zijn moment komt eraan. Mauri Vansevenant (22) is bezig aan een onopvallende Parijs-Nice, maar daar komt verandering in, zegt hij. Gisteren was een test, en die is geslaagd, vanaf vandaag wil hij zich tonen. “Mijn wedstrijd begint nu.”

11 maart