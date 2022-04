Michel Wuyts in nieuwe ‘Wuyts & Boonen’: “Ineos-Grenadiers beheerst én beheert de koers in blok”

Twee ritten en het eindklassement in de Ronde van het Baskenland. Amstel Gold Race. Brabantse Pijl. Parijs-Roubaix en dan zijn we nog maar net over half april. Ineos-Grenadiers is voor Michel Wuyts de ploeg van het voorjaar. “Ze beheersen én beheren de koers in blok. En of ze aanvallen en lekker doorrammen.”