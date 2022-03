Michel Wuyts fileert Milaan-Sanremo: “Pogacar tekende op de Poggio zíjn doodvonnis, maar óók dat van Van Aert”

Milaan-SanremoDe kop is eraf, het eerste Monument van het seizoen zit erop. Matej Mohoric won na een bloedstollende afdaling van de Poggio Milaan-Sanremo en zette zo topfavorieten Tadej Pogacar en Wout van Aert een hak. Genoeg stof om over na te praten met commentator Michel Wuyts. “Mohoric zal ook in onze koersen meedoen”, voorspelt hij.

Al het nieuws over Milaan-Sanremo leest u op deze pagina!

Over topfavorieten Pogacar en Van Aert: “Pogacar heeft hun doodvonnis getekend op de Poggio”

Topfavorieten Tadej Pogacar en Wout van Aert roerden zich op de Poggio. Vooral de Sloveen gooide er al z'n troeven op tafel. Van opvallend ver en opvallend veel. “Wellicht in de wetenschap dat hij niet de explosiviteit heeft om het te doen op een goeie 800 meter van de top”, weet Michel Wuyts. “Dus ging-ie op 2,8 kilometer van de top en besefte hij dat hij het meermaals zou moeten doen. Daar tekende hij zíjn doodvonnis, maar óók dat van Van Aert. Pogacar wilde Van Aert uit het wiel ranselen, maar die dichtte alle gaten. Daar heeft Van Aert achteraf de gevolgen van gedragen - zijn sprint bergop was al afgebot.”

Over Van der Poel: “Frappant dat hij ontgoocheld is”

Mathieu van der Poel stond als ‘surprise du chef' aan de start in Milaan, maar werd 6,5 uur later op de Via Roma prompt derde. “Het is frappant dat Van der Poel achteraf zei dat hij ontgoocheld was. Dat onderscheidt een superkampioen van een ‘gewone' kampioen. Ik heb hier Oliver Naesen in 2019 zien staan na een tweede plaats - zielsgelukkig, het droop ervan af. En dan heb je Van der Poel, die uit het niets komt en ontgoocheld is met een derde plaats. Wat zijn rug betreft, neem ik aan dat hij aan 98 of 99 procent zit en dat ze het risico wel wilden nemen. Ze zullen ook wel de toelating gekregen hebben vanuit medisch oogpunt. Maar laat ons eerst zien hoe hij hierop reageert.”

Over Mohoric: “Kan ermee leven dat hij wint”

Niet topfavorieten Pogacar en Van Aert, maar wel Matej Mohoric kwam als winnaar van Milaan-Sanremo uit de bus. Gezien z'n talent geen verrassing, maar toch was de Sloveen in aanloop naar ‘La Primavera’ wat uit beeld verdwenen. “Ik kan ermee leven dat een knaap als Mohoric, die op de verrassing speelt en veel risico’s neemt, wint. Ik heb het de voorbije jaren in de afdaling van de Poggio niet op die manier gezien. In 2013 werd Mohoric in Firenze wereldkampioen bij de beloften, haast op dezelfde manier - ‘t is z'n specialiteit. Voor vandaag was ik hem ook wat in het oog verloren, maar ik zag hem wel makkelijk inschuiven op de prangende momenten.”

Over het Vlaamse voorjaar: “Onthoud vooral Mads Pedersen”

Wat heeft Milaan-Sanremo Wuyts geleerd voor het vervolg van het voorjaar en meer bepaald de Vlaamse koersen? “Ik denk dat Mohoric ook bij ons zal meedoen. We hebben vandaag gezien hoe behendig hij is, en dat zal ook van pas komen in Vlaanderen. Er zijn erbij die gerust kunnen zijn en zeer goed zullen zijn - daarbij onthoud ik vooral Mads Pedersen. Die werd in z'n eerste Ronde van Vlaanderen meteen tweede en deed vandaag ook mee. Op Vlaamse wegen zal hij zich nog meer in z'n sas voelen. Er zal meer dan Van Aert alleen zijn.”

