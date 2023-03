Michel Wuyts en Jan Bakelants, het commentaarduo van Milaan-Sanremo: “Het mag al eens ‘frotten’, zolang je mij geen onnozelaar noemt”

Jasper Philipsen, Belgische spurttroef in Mil­aan-Sanremo, is overtuigd van zijn kansen: “Een Ferrari als ik win? Dat is niet aan mij besteed”

Jasper Philipsen (25) schoot dinsdag raak in Tirreno-Adriatico. Hij wil dat volgende week herhalen in Sanremo, tenminste als Tadej Pogacar en ploegmaat Mathieu van der Poel meewerken. “In een massaspurt ben ik sneller dan Mathieu, behalve als Tadej mij op de Poggio de nek over draait.” Een interview met de spurtbom van Alpecin-Deceuninck over brievenbussen, hamerhaaien, complimenten van Lotte Kopecky en La Primavera.