Michael Woods wint met late uitval geanimeerde heuveletappe, Carapaz behoudt rode leiderstrui

Team INEOS van leider Richard Carapaz controleerde in de achtergrond en liet het verschil nooit boven de drie minuten uitkomen. Zelfs Chris Froome deed z’n duit in het zakje.

Woods de sterkste

Op de tweede keer Puerto de Orduña vertrok Woods. Niemand had meteen een antwoord op zijn versnelling. Nans Peters deed een eerste poging en kreeg het gezelschap van Valverde - die indrukwekkend wegsprong uit de achtervolgende groep. De twee kregen met de top in zicht het gezelschap van Guillaume Martin en Fraile. Met z’n vieren konden ze de kloof naar Woods overbruggen.

Een kopgroep van vijf dus richting Villanueva de Valdegovía - dat voor de eerste keer ooit als aankomstplaats in de Vuelta mocht fungeren. Iedereen demarreerde wel een keertje in de laatste 10 kilometer, maar het was uiteindelijk de jump van Michael Woods waar niemand een antwoord op had. De Canadees trok er vlak voor het ingaan van de laatste kilometer vandoor en niemand zag hem nog terug. Fraile deed nog z’n stinkende best, maar strandde op luttele seconden met Valverde in zijn wiel.