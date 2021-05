Michael Woods slaat dubbelslag in helse konningenrit in Romandië, Geraint Thomas valt vlak voor meet en ziet leiderstrui wegglippen

Bijzonder slechte weersomstandigheden zorgden voor een hels verloop van de koninginnenrit tussen Sion en Thyon 2000. De etappe ging al twee uur vroeger dan gepland van start om het gure weer voor te zijn, maar veel baatte dat niet. Op het 161 kilometer lange parcours was het heel koud en nat, wat zorgde voor heel wat opgaves in het peloton.

Het was niet alleen nat en koud, maar op de top van de voorlaatste col van de dag was het ook erg mistig. Door de slechte zichtbaarheid werd daarom besloten om de eerste drie kilometer van de afdaling geneutraliseerd af te werken, achter de wagens van de organisatie. Dat gold voor zowel de vroege vlucht, met daarin onze landgenoot Kobe Goossens (Lotto Soudal), als het peloton.

Goossens deed het overigens bijzonder goed in de kopgroep. Hij kwam als eerste boven op de top van de Suen en veroverde dankzij die knalprestatie de bergtrui. Een mooie bekroning voor zijn wedstrijd. Op de stevige slotklim Thyon 2000 - 21 kilometer lang met gemiddeld stijgingspercentage van 7,6 procent - moest Goossens, net als vele van zijn medevluchters, lossen. Uiteindelijk overleefden Magnus Cort (EF) en Simone Petilli (Intermarché–Wanty–Gobert) de schifting. De twee sloegen de handen in mekaar en gingen goed vooruit. Op 9 kilometer van de top koos Cort voor eigen geluk en liet hij Petilli achter.

Het was Michael Woods (Israel Start-Up Nation) die het vuur aan de lont stak in het peloton. Hij trok Masnada, Hamilton en O’Connor even met zich mee, maar zij konden een ontketende Woods niet lang volgen. De Canadees ging solo en peuzelde in geen tijd ook resterende vluchters Petilli en Cort op. Woods leek solo op weg naar een dubbelslag, maar dat was buiten Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) gerekend. De ex-Tourwinnaar sprong weg uit de favorietengroep en kwam nog bij Woods.