Michael Mørkøv, knecht op de weg, koning op de piste: “Dit is het beste jaar uit mijn leven”

Wielrennen Johan Bruyneel blikt (met weinig berouw) terug op dopingver­le­den: “Doping was in die tijd een van de regels van het spel”

Johan Bruyneel heeft een lang interview gegeven in het laatste nummer van het Waalse sportmagazine ‘Eddy’, waarin hij terugblikt op zijn (doping)verleden in het wielrennen. De voormalige mentor van Lance Armstrong, die levenslang geschorst is in de wielersport wegens georganiseerd dopinggebruik in zijn team, rechtvaardigt op cynische wijze zijn handelen in het verleden en toont geen spijt.

12 november