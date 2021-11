Michael Morkov en Lasse Norman Hansen trekken als leider tweede nacht in

Morkov pakte meteen uit in de eerste puntenkoers van de avond. In de tweede puntenkoers was de Italiaan Michele Scartezzini oppermachtig. De ploegafvalling ging dan weer naar Morkov en Hansen. Tuur Dens zette de baanronde naar zijn hand. Twee koppels begonnen in dezelfde ronde aan de eerste ploegkoers van de avond. Morkov en Hansen hadden de leiderspositie, met 106 punten en dus een bonusronde achter hun naam, overgenomen van De Buyst en Kluge (59 punten). De wereldkampioenen pakten samen met De Ketele en Ghys in de ploegkoers over 30 minuten andermaal stevig uit. Zij slaagden erin de concurrenten één of meerdere ronden aan te smeren. Beide koppels mochten sprinten voor de zege. In een wel heel lange spurt toonde De Ketele zich sneller dan Morkov.