Michael Matthews test negatief bij snelle hertest

Wielrennen Het einde is nabij: fenomenale erelijst kan Cavendish niet meer redden bij Bahrain

13 oktober Op een bepaald moment is het over. Weegt het verleden, hoe glansrijk dat ook is geweest, niet meer op tegen de rauwe realiteit. Het einde nadert voor Mark Cavendish (35). Niet alleen bij Bahrain. Ook in dit peloton.