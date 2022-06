Meteen vuurwerk in finale met ook Remco Evenepoel: “Maar iedereen keek naar mij en dan zei ik Van Wilder zijn kans te gaan”

Ronde van ZwitserlandRemco Evenepoel heeft in de openingsrit van de Ronde van Zwitserland meteen present getekend. Prominent aanwezig en even in de aanval in de slotkilometers van een kopgroep met de topfavorieten. De verrassende winnaar op een lokaal circuit in en rond Küsnacht werd Stephen Williams (Bahrain-Victorious).

Zijn ploegmaat Ilan Van Wilder - die knap zesde werd - zat mee, maar meespurten om de zege deed Remco Evenepoel niet. “Op 500 meter van de finish wilde ik het proberen en ging ik aan, maar spijtig genoeg had Vlasov hetzelfde plannetje”, lachte Evenepoel achteraf. “Het tempo ging dan even de dieperik in... het moést natuurlijk ook niet. Daarop had ik het gevoel dat iedereen naar mij keek en heb ik tegen Ilan geroepen dat hij het mocht proberen.”

Even daarvoor had hij zich ook getoond, toen Evenepoel op de slotklim op de Küsnachter Berg een aanval van Jakob Fuglsang beantwoordde. Even had hij enkele meters, maar tevergeefs in een finale onder de klassementsrenners met onder andere ook Vlasov en Yates. Van Wilder werd zesde, Evenepoel strandde achterin de kopgroep als het nummer vijftien. “Een prima opener. We hebben met de ploeg altijd controle gehad. Voor ons mocht de lange vlucht (met Davide Villella, Casper Pedersen, Mike Teunissen, Quinn Simmons, Chad Haga, Simon Vitzthum en de Belgische Zwitser Johan Jacobs, nvdr) zelfs wegblijven maar Team BikeExchange met Michael Matthews besliste daar anders over. En uiteindelijk valt Matthews zelf weg...”

“Ik denk dat ik het vervolgens perfect gedaan op, op de slotklim en vervolgens op de plateau richting finish. Alleen was het wat ‘ambetant’ dat ik veel alleen moest doen, maar op zich is dat niet erg.” En Evenepoel zag concurrenten om het klassement als Daniel Felipe Martinez, Rigoberto Uran en Thibaut Pinot meteen 51 seconden verliezen.

Van Wilder: “Ik wou spurt voor Evenepoel aantrekken”

Net als Evenepoel leek ook Ilan Van Wilder (22) even op weg naar ritwinst. “Ik was er dichtbij, maar tegelijkertijd ook niet", sprak de talentknaap van Quick.Step-Alpha Vinyl. “Toen ik over Vlasov ging was het de bedoeling om de spurt voor Remco aan te trekken, maar dan hoorde ik hem zeggen dat ik zelf moest gaan. (lacht) Makkelijker gezegd dan gegaan. Ik zette mijn spurt in op 250 meter van de finish, maar had al te veel gegeven en zat niet fris meer. Even heb ik er in geloofd, maar op 70 meter sprongen er vijf jongens over mij en ontplofte ik zowel fysiek als mentaal. Maar deze lastige openingsrit hebben we mooi overleefd: geen tijd verloren en Remco goed gespaard.”

Volledig scherm De spurt in Küsnacht met Ilan Van Wilder als zesde. © ANP / EPA

De renners kregen immers meteen een pittige rit voor de kiezen met heel wat klimwerk. Remco Evenepoel liet zich opmerken en glipte in het slot met Aleksandr Vlasov weg, maar zonder succes. Het smolt weer samen en in de groepssprint snelde Williams naar een verrassende zege. De Brit haalde het voor de Duitser Maximilian Schachmann en de Deen Andreas Kron.

Volledig scherm De Welshman Stephen Williams aan het feest in Zwitserland. © ANP / EPA

De Ronde van Zwitserland gaat maandag verder met een etappe van 198 kilometer tussen Küsnacht en Aesch. Drie beklimmingen (twee van tweede categorie, één van derde) zullen in de finale meer dan waarschijnlijk opnieuw voor verschillen gaan zorgen. De Ronde van Zwitserland telt acht ritten en eindigt komende zondag met een individuele tijdrit. De Ecuadoraan Richard Carapaz veroverde in 2021 de eindzege maar staat deze editie niet aan de start.

