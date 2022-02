Meteen schade: Lotto-Soudal is met Wellens “spits kwijt”, ook geen Vanmarcke en exit Lawrence Naesen

Aderlating voor Lotto-Soudal: “Spits kwijt”

Het afhaken van Wellens is een aderlating voor Lotto Soudal. De 30-jarige Limburger won in het prille seizoensbegin al twee keer, de Trofeo Serra de Tramuntana en een etappe in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, en werd beschouwd als een van de favorieten.

“Het is natuurlijk heel vervelend en balen dat Tim Wellens deze nacht ziek is geworden. Door het UCI-reglement kunnen we ook niemand anders inzetten. We moeten het dus met zes trachten te regelen. We verliezen met Tim Wellens onze spits, om het in voetbaltermen te zeggen. Wellens is altijd een belangrijke pion in onze ploeg. Maar de zes resterende renners zijn goed, we hebben een sterk geheel aan de start”, reageert sportdirecteur Nikolas Maes. “We gaan de rolverdelingen herbekijken. Het zal aanpassen worden maar met deze kern mag dat niet al te veel problemen opleveren.”