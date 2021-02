Meteen prijs voor Deceuninck-Quick.Step: Ballerini sprint naar zege in Omloop

Wielrennen Harm Vanhoucke: een man om rekening mee te houden in de toekomst

25 februari In de UAE Tour klimt ene Harm Vanhoucke met de betere van het lot mee naar boven. Vorig seizoen leerden we hem kennen in de Giro met een knappe derde plaats in de rit naar de Etna en enkele mooie ereplaatsen. Dit seizoen wil hij bevestigen en daar is hij alleszins goed mee bezig. Wie is Vanhoucke en waar liggen zijn limieten?