Meteen een straf nummer: Tadej Pogacar rijdt bij seizoensdebuut tegenstand in vernieling in ‘Spaanse Strade Bianche’

Wielrennen Oliver Naesen beseft dat het van moeten is: “Mocht het heilige vuur er niet meer zijn, was ik al lang opgevreten door de haaien”

Zou de sultan van Oman het weten, dat vandaag in de GP Muscat de vrolijkste frans van het peloton aan de start staat? Ondanks een rotseizoen 2022 en de voorbije weken ook al weer een val plus een bronchitis, blijft Oliver Naesen (32) even opgewekt. “Als alleen de winnaar in de koers content mag zijn, moeten er heel veel ongelukkige coureurs zijn.”