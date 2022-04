“Met twee kopmannen naar het WK”: bondscoach Vanthourenhout blikt al vooruit naar Australië

De goede prestaties van de Belgen maken het Vanthourenhout niet simpel om in september een WK-selectie te maken. “We gaan niet meer met Wout als enige kopman naar het WK zoals vorig jaar. Ik blijf nog steeds achter mijn plan van het WK in Leuven staan. Wout was de Belg met de meeste kans om de wereldtitel te veroveren en met Jasper Stuyven had ik wel degelijk een reservekopman achter de hand.”

Dit jaar wordt het anders met Evenepoel en Van Aert in een gedeeld kopmanschap. “Dat was al mijn plan voor het exploot van Remco in Luik. Als beiden in september het niveau van nu halen, kunnen we met een sterk verhaal naar Australië trekken.” Dan moeten de twee kopmannen wel overeenkomen. Zijn de violen al gestemd na het fiasco van Leuven? “Over het WK in Australië heb ik nog niet met beiden samen gesproken, maar langs de zijlijn merk ik wel dat Remco en Wout elkaar respecteren.”

Volledig scherm Van Aert en Evenepoel voor het WK in Leuven in september vorig jaar. © Photo News

Met Dylan Teuns dringt er zich mogelijk zelfs een derde kopman op. “Het parcours in Wollongong is vergelijkbaar met dat van Leuven”, zegt Vanthourenhout. Met een totale afstand van 270 kilometer en 4.000 hoogtemeters erg lang en in elk van de twaalf slotronden een helling van 1,1 km aan 7,7 procent. “Die helling is langer dan we in Leuven voor de wielen kregen, maar het is geen Muur van Hoei.” Niet ideaal voor Teuns dus? “Toch wel. Vergeet niet dat Dylan ook zesde eindigde in de Ronde van Vlaanderen. Als hij goed in vorm is, kan hij ook op het WK mee met de besten.”

Veel zal afhangen van hoe de voorbereiding in elkaar steekt. Remco Evenepoel rijdt de Vuelta in de aanloop. Een week nadien vindt al het WK tijdrijden plaats. Van Aert verkiest een aanloop via een hoogtestage na de Tour en nadien enkele wedstrijden. “De Vuelta is niet langer een must om goed te zijn op het WK. Je kan ook via Quebec en Montréal in Canada doorvliegen naar Australië. De wedstrijden in Canada zijn twee stadsparcours, net zoals het WK”, zegt Vanthourenhout. De kans bestaat dat Van Aert voor dat Canadese traject kiest.

Volledig scherm Dylan Teuns bij zijn zege in de Waalse Pijl. © BELGA