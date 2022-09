Met koffer vol vertrouwen naar WK, Wout van Aert sprint in GP Montréal naar tweede plaats: “Heb goed gevoel opgedaan”

WielrennenEen voorbereidingstournee die Wout van Aert van Hamburg over Plouay naar Québec en Montréal in Canada bracht, zit erop. Zondagavond in de GP Montréal werd Wout van Aert tweede en vanavond in Montréal neemt Van Aert het vliegtuig naar Australië waar hij over minder dan twee weken wereldkampioen wielrennen op de weg hoopt te worden. Van Aert is in topvorm, dat is in Canada weer gebleken.

We moeten het eerst over de eindzege van Remco Evenepoel in de Ronde van Spanje hebben. Evenepoel heeft Van Aert verbaasd, zegt hij. “Ik denk dat iedereen verbaasd is dat hij dit al kan. Ik kan alleen maar mijn bewondering uitspreken. Châpeau voor hem. Hij heeft stand gehouden in het tweede deel van de Vuelta. Dat is even knap als het feit dat hij in het eerste deel het verschil heeft gemaakt.”

Zelf zit Wout van Aert in de laatste rechte lijn naar het wereldkampioenschap. Hij zet, na gemiste wereldtitels in Imola (2020) en Leuven (2021), alles op alles. Al laat zijn wedstrijdprogramma dat misschien niet meteen vermoeden.

Vier wedstrijden sinds de Tour is niet wat je een volgeladen agenda noemt. Maar vier wedstrijden was precies wat Van Aert zei nodig te hebben. En het is even veel als Tadej Pogacar.

De Clasica San Sebastian, één week na de Tour, moest hij van zijn programma schrappen. Van Aert was ziek en hij miste op die manier een kans om de strijd met Evenepoel aan te gaan, die de Clasica won.

Hamburg was zijn rentree. Dat was de koers met de minste hoogtemeters. Hij werd tweede. Pittiger werd het in Plouay (winnaar) en afgelopen vrijdag in Québec (vierde). De GP Montréal van zondag was de zwaarste: 221,4 kilometer koers met een totaal van 4.842 hoogtemeters. Van Aert finishte opnieuw tweede.

Volledig scherm © Photo News

“Montréal heeft alles van een Ardennenklassieker”, zei Van Aert zondagmorgen voor de start.”Het is een parcours waarop de echte klimmers tot hun recht komen, zoals Tadej Pogacar, Adam Yates of David Gaudu. Ik hoop dat ik het aankan. Het is altijd een mix van klassieke renners en klimmers die overleeft.”

Van Aert overleefde inderdaad de laatste grote schifting op de Côte Camilien-Houde. Dat werd een adembenemende sprint met vijf, met alle voorspelde namen en ook Andrea Bagioli (Quick.Step) was erbij. En Tadej Pogacar won. Wout van Aert: tweede. Zoals vier weken geleden in Hamburg.

“Het is geen schande om door een van de supersterren in het wielrennen te worden geklopt”, zei Van Aert. “Voor de sprint zat ik al redelijk kapot. Tot dan voelde ik me goed. Het was weer een mooie dag in Canada. Het was mooier geweest om te winnen. Ik kwam twee keer net te kort. No regrets wat dat betreft.”

En het goede nieuws is: Van Aert zegt in een topvorm te zijn en stapt maandagavond in Montréal met een koffer vol vertrouwen in het vliegtuig van Air Canada dat hem eerst naar Vancouver en dan naar Sydney. Dat is een reis van 24 uren. “Ik vlieg langs de andere kant de wereld rond”, zegt hij. Woensdagmorgen plaatselijke tijd zal Van Aert in Australië arriveren. En ja, hij vliegt in business class.

Van Aert: “Ik heb de voorbije weken een goed gevoel opgedaan. Winnen is niet gemakkelijk. Dat is in Québec en Montréal weer gebleken. Dat zal op het wereldkampioenschap niet anders zijn. Je kunt perfect zijn voorbereid, maar alles moet altijd op de goede kant vallen en je moet op het juiste moment de juiste beslissingen kunnen nemen.”

Volledig scherm © Photo News

Winnaar Pogacar: “Een van de zwaarste races van het seizoen”

Anderhalve maand na de Tour, waarin hij tweede werd, zit Tadej Pogacar weer dicht tegen de grote vorm. Hij won in een prangende sprint de GP Montréal, waarin hij Wout van Aert versloeg. “Het was niet zomaar de sprint, het was ook een erg harde race, een van de zwaarste van het seizoen”, zei Pogacar. “Het einde was perfect. Wout van Aert is een van de beste sprinters in de wereld. Maar dit was een harde finish. En ik geloofde in mezelf. Ik gaf alles wat ik had.”

“Na de Tour was ik niet in goede vorm. Ik heb wat vrijaf genomen. Ik bouw op sindsdien. Vandaag had ik een erg goede dag. Ik reis vol vertrouwen naar het WK.”

