“Met het BK is een lange, hete zomer begonnen voor Wout Van Aert”

Wielrennen KOERS KORT. Nieuwe sponsor voor Deceuninck-Quick.Step - Campe­naerts maakt debuut in Tour

18 juni Deceuninck-Quick.Step kan voortaan rekenen op de centen van Safety Jogger, zo raakte vandaag bekend op een persconferentie. Safety Jogger is een Vlaams bedrijf, gebaseerd in Oudenaarde, dat gespecialiseerd is in veiligheidsschoenen. Patrick Lefévere is dan ook een tevreden man. “Ik ben heel blij. Geld zoeken is niet het gemakkelijkste deel van m’n job, zeker niet in deze covidperiode. Dus ik ben blij dat we een gemotiveerd bedrijf hebben gevonden dat samen met ons wil groeien.”