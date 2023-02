Met Evenepoel in het achterhoofd? Stavelot dient aanvraag in om Tour-tijdrit te organiseren

In de nabije toekomst een Tour-tijdrit in België? Met Remco Evenepoel in het achterhoofd zou het voor vuurwerk kunnen zorgen. Al valt het haast met zekerheid te zeggen dat de Ronde van Frankrijk voor 2025 niet terugkomt naar ons land. Komende zomer start de Tour in het Baskenland, in 2024 zou dan Firenze aan de beurt zijn. De kans dat België volgend jaar na een Grand Départ in Italië wordt aangedaan, is vrijwel nihil.

Daarna ligt alles evenwel open. In die optiek heeft de gemeente Stavelot in samenwerking met de provincie Luik een aanvraag ingediend bij Tourorganisator ASO. Volgens het Franstalige ‘Sudinfo’ gaat het om een tijdrit met start en aankomst in Francorchamps, deelgemeente van Stavelot en bekend van het gelijknamige autocircuit. Het is nu aan ASO om de aanvraag, die vorige donderdag besproken werd op de gemeenteraad in Stavelot, te evalueren en eventueel in te passen in een toekomstige editie van de Tour.

De laatste keer dat de Tour ons land aandeed, was op 7 juli vorig jaar met een start in Binche. In 2019 was er de Grand Départ in Brussel ter ere van Eddy Merckx. In 2017 was er een ritaankomst in Luik met Marcel Kittel als winnaar. De etappe daarna trok van Verviers naar Longwy, toen met de Raidillon-heuvel van Spa-Francorchamps in het parcours.

Volledig scherm Marcel Kittel won in 2017 de Tourrit met aankomst in Luik. © BELGA