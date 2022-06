Met een innige zoen van Sanne Cant erbovenop: Kim de Baat, Belgische met Nederlandse roots: “Ook met tricolore is het fijn knechten”

BK tijdrijden Remco Evenepoel heer en meester op BK tijdrijden in Gavere: “Ik verloor na anderhalve kilometer drinkbus, maar kon me er snel overzetten”

Na brons in 2019 en zilver in 2021, eindelijk goud. Remco Evenepoel heeft zich in Gavere voor de eerste keer tot Belgisch kampioen tijdrijden gekroond. Na bijna 35 kilometer tegen de klok was hij met klank de betere van titelverdediger Yves Lampaert. Zoals verwacht stond er bij de vrouwen geen maat op Lotte Kopecky, die haar vierde opeenvolgende titel veroverde.

23 juni