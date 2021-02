Met dank aan een deelnemersveld om van te duizelen: plots is de Ster van Bessèges dé koers van het moment

WielrennenDe GP La Marseilaise hebben we gehad. Met de Ster van Bessèges zijn we vanaf morgen toe aan de eerste échte rittenkoers van het seizoen. Of hoe Frankrijk door corona het beloofde land werd in de aanloop naar het wielervoorjaar.

Egan Bernal, Geraint Thomas, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Michal Kwiatkowski, John Degenkolb, Vincenzo Nibali, Bauke Mollema, Alberto Bettiol, Niki Terpstra en Mads Pedersen. Tel de erelijsten gerust eens op en je komt aan zes overwinningen in grote wielerronden, dertien zeges in klassieke wielermonumenten, twee wereldtitels op de weg en een olympische titel.

Om maar te zeggen: het deelnemersveld van deze Ster van Bessèges is om van te duizelen en dan hebben we het nog niet eens over Pascal Ackermann, Rigoberto Uran of Tim Wellens gehad. De deelname van elf WorldTour-teams is daar uiteraard niet vreemd aan. De absolute blikvangers zijn de selecties van Ineos-Grenadiers en Trek-Segafredo.

De Britten starten met hou u vast: Bernal, Thomas, Hayter, Ganna, Doull, Kwiatkowski en Puccio. Bij Trek vinden we naast Nibali, Pedersen en Mollema nog Kirsch, Theuns, Skjelmose Jensen en Mullen. De ploeg van Lotto-Soudal mag er met het drietal Wellens-Degenkolb-Gilbert ook best zijn. Zij worden bijgestaan door Oldani, Thijssen, Van Moer en Kron.

Egan Bernal komt voor het eerste weer in koers na zijn opgave in de Tour van vorig jaar.

Alle hoop op Frankrijk

Het coronavirus tiert nog altijd welig en dat liet zich de voorbije weken voelen in wielerland. Normaal hebben we nu al de Tour Down Under en de Ronde van San Juan achter de kiezen, maar de pandemie besliste anders. De Classica Valenciana (gewonnen door Manzin) en de GP La Marseillaise (gewonnen door Paret-Peintre) waren op eendagsvlak de Europese seizoensopeners.

In februari kiezen de meeste renners in de aanloop naar het voorjaar voor een kortere rittenkoers, maar door het wegvallen van de Ronde van Valencia, de Ruta del Sol en de Ronde van de Algarve is het behelpen. Enkel in Frankrijk (Ster van Bessèges, de Tour de la Provence) en de Verenigde Arabische Emiraten (UAE Tour eind februari) worden er op het hoogste niveau rittenkoersen ingelegd.

Alle hoop op Frankrijk dus voor renners als Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke en Alberto Bettiol om zich klaar te stomen voor de klassiekers. De Ster van Bessèges profiteert optimaal met een straf deelnemersveld. Ook de voorlopige startlijst van de Tour de la Provence oogt indrukwekkend met onder meer Alaphilippe, Trentin Démare en Mas.



Belgisch succes?

Er staan voor deze Ster van Bessèges anno 2021 niet minder dan 35 Belgen aan de start. De grootste namen zijn uiteraard Van Avermaet, Gilbert, Wellens, Vanmarcke en Naesen. Verder is het ook uitkijken naar de mannen van Alpecin-Fenix. De snelle benen van Merlier zijn in staat om een rit te kapen. Vorig jaar won Belgische kampioen Dries De Bondt nog de derde rit in de Franse rittenkoers.

De laatste landgenoot die de eindzege op zak kon steken in de Cevennen was Nick Nuyens. Voor zijn zege moeten we wel al terug naar 2007. Eén jaar eerder won Frederik Willems. In een iets verder verleden waren er ook nog eindezeges voor Niko Eekhout en Jo Planckaert.

Dries De Bondt.

Geaccidenteerd parcours

De eerste etappe met start en aankomst in Bellegarde werd vorig jaar geteisterd door waaiers. Afgaand op de weerberichten lijkt de wind in deze editie minder kans te krijgen, al is het wel uitkijken naar de finish morgen. Er is een hellende aankomst van 600 meter aan gemiddeld 6,9%, ideaal voor punchers als Tim Wellens en Greg Van Avermaet.

Op donderdag en vrijdag komen de sprinters wellicht aan zet, tenzij aanvallers in de vrijdagrit hun kans gaan met onderweg 3.053 hoogtemeters. Zaterdag volgt een ‘Ardennenrit light’ met op het eind de slothelling (1,1 km) naar Saint Siffret, met vooral in de laatste 600 meter zwaardere stijgingspercentages van 8 en 9%. De slottijdrit naar Alès van 10,71 km wordt allesbepalend voor het klassement, al mogen we wellicht nu al Ganna opschrijven voor de dagzege.

Rittenschema:

Rit 1 - Woensdag 3 februari: Bellegarde - Bellegarde (143,5 km)

Rit 2 - Donderdag 4 februari: Saint-Geniès-de-Malgoirès - La Calmette (154 km)

Rit 3 - Vrijdag 5 februari: Bessèges - Bessèges (155 km)

Rit 4 - Zaterdag 6 februari: Rousson - Saint-Siffret (151,6 km)

Rit 5 - Zondag 7 februari: Alès - Alès (Individuele tijdrit - 10,7 km)

De winnaar van vorig jaar, Benoit Cosnefroy, is er niet bij.