Met ambitie naar de Tour: Jolien D’Hoore en AG Insurance Soudal Quick-Step likken de wonden en blikken vooruit

Yates houdt Pinot af in skioord Thyon en wint de koningin­nen­rit in Romandië, Uijtde­broeks knap 6de

Adam Yates (UAE Team Emirates) heeft de macht gegrepen tijdens de zware koninginnenrit in de Ronde van Romandië. De Brit kwam solo aan op de slotklim in het skioord Thyon 2000. Thibaut Pinot (FDJ) en Damiano Caruso (Bahrain Victorious) vervolledigden het podium. Onze jonge landgenoot Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) finishte knap als zesde. Yates neemt de leiderstrui over van ploegmaat Ayuso, die door het ijs zakte.