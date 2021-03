Merlier wint Bredene Koksijde Classic na sprint met een elitegroepje

Wielrennen Remco Evenepoel gaat tijdens stage op pad met ex-wereldkam­pi­oe­ne

18 maart Op pad met een ex-wereldkampioene. Op stage op Tenerife maakte Remco Evenepoel een trainingstocht met Annemiek van Vleuten, die in 2019 de regenboogtrui veroverde. Evenepoel nam ook Mikkel Honoré, ploegmaat bij Deceuninck-Quick.Step, mee. “Bedankt voor de mooie dag”, schreef de Nederlandse op Instagram. “Dit was buiten mijn comfortzone.” In totaal legden ze 140 kilometer af, goed voor een rit van vijf uur en 3.200 hoogtemeters. Daar hoorde ook een terrasje bij, ook trainer Koen Pelgrim ging mee op de foto. “Voor Mikkel en Remco was dit een eenvoudige uithoudingsoefening, maar voor mij was dit echt wel een zware dag. Vooral de laatste 37 kilometer klimmen naar het hotel”, schreef Van Vleuten ook nog op de populaire fiets- en loopapp Strava.