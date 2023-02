Merlier nipt geklopt door Ewan na spektakelstuk in UAE Tour, Evenepoel doet gouden zaak in klassement

Wielrennen Tegenslag voor Amy Pieters: Nederland­se renster kampt met epilepti­sche aanvallen tijdens revalida­tie

Het is een tijdje stil geweest rondom Amy Pieters (31), de meervoudig Nederlands kampioen en wereldkampioen op de piste. Tijdens haar revalidatie na een zwaar ongeval op training in 2021 kreeg ze een aantal tegenslagen te verwerken en had ze in een korte periode last van meerdere epilepsieaanvallen.