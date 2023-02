Merlier doet het opnieuw in de UAE Tour! Hij wint de laatste massasprint

WielrennenTim Merlier heeft de laatste kans op een sprint optimaal benut. Hij was de snelste voor Bennett en Groenewegen. Het is zijn tweede zege. Onze landgenoot Edward Planckaert beleefde een goede dag in de vroege vlucht en won twee tussensprints. Morgen staat de koninginnenrit van de UAE Tour op het programma.

De vierde en laatste kans op een massasprint in de UAE Tour. De biljartvlakke etappe van 166 kilometer startte in het pretpark van Warner Bros en met een passage langs het Formule 1-circuit ging het richting Abu Dhabi Breakwater.

Na het ruime sop van Thomas De Gendt, was het vandaag opnieuw een Belg die de vroege vlucht kleur gaf. Edward Planckaert trok samen met twee metgezellen op pad, maar niet zonder reden. Planckaert was namelijk een man met een missie: de zwarte trui. De Belg heeft de leiding in het klassement voor de tussensprints en met twee tussensprinten in deze etappe kon hij zijn leiderspositie verstevigen.

Zo gezegd, zo gedaan voor Planckaert. Zowel in de eerste als de tweede tussensprint behaalde hij het maximum van de punten. De kopgroep kreeg een maximale voorsprong van vijf minuten. Verder was er niet veel te beleven in de snelle etappe, met snelheden tot 50 km/u. De meeste actie bleef achter in het pretpark.

In het peloton trokken de ploegen met een sprinter in hun rangen de motor langzaam op gang. Jumbo-Visma in functie van Kooij, Soudal-Quick.Step in teken van Merlier, Team Jayco AlUla voor Groenewegen en Movistar in functie van Gaviria namen hun verantwoordelijkheid en verkleinden de voorsprong.

De drie vluchters lieten zich echter niet zomaar grijpen. In de laatste 30 kilometer speelden ze een kat-en-muis-spel met het peloton, maar met nog vijf kilometer te gaan, was het trio eraan voor de moeite.

De laatste rechte lijn begon twee kilometer voor de streep. Het was drummen voor een plek, veel ploegen wouden hun sprinters in gereedheid brengen. Tim Merlier leek een lange tijd te ver te zitten, maar hij won met sprekend gemak voor de Ier Bennett en de Nederlander Groenewegen.

En Evenepoel? Die beleefde een rustige dag in het peloton met grapjes en klapjes met de andere renners. Morgen wacht hem de slotetappe en dat belooft een pittige te worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.