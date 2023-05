Meesterknecht Ilan Van Wilder krijgt na opgave Evenepoel vrij spel in Giro: “Ooit wil ik mijn eigen kans gaan”

Kopecky sprint bij rentree meteen naar de zege in Veenendaal-Veenendaal: “Fijn om het nog eens in de sprint te kunnen afmaken”

She’s back in business. Lotte Kopecky (Team SD Worx) heeft op overtuigende wijze de Veenendaal-Veenendaal Classic (1.1) naar haar hand gezet. Ze haalde het in Nederland na een massasprint van de Italiaanse Martina Fidanza en de Poolse Daria Pikulik. Voor Kopecky was het haar eerste wedstrijd sinds de Amstel Gold Race op 16 april. “Dit is een mooie binnenkomer.”