Meesterhelper Maarten Wynants rijdt laatste koers: “Genieten? Eerst focussen op mijn werk”

“Het is een speciaal gevoel”, vertelde Wynants voor de start aan VTM Nieuws. “Het was eigenlijk de bedoeling om in Roubaix afscheid te nemen. Helaas komt dat er niet van, maar de Ronde van Vlaanderen is ook een mooie afscheidskoers. Het is nog altijd een wedstrijd met inzet. Dat maakt het ook wel mooi, dat ik onderdeel ben van de ploeg rond Wout. We gaan hem aan de overwinning proberen helpen. Er is me al vaker gezegd dat ik vandaag moet genieten, maar eerst ga ik focussen op m'n werk. Als mijn job erop zit, kan het genieten beginnen.”