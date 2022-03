Meester Gie over toen Wout nog ‘Woutje’ was: “Hij was geen tafelspringer, maar wel heel competitief. Een klein ‘winnaarke’”

Milaan-Sanremo Ook titelverde­di­ger Jasper Stuyven zegt ziek af voor Mil­aan-Sanremo: “Toch starten om al gelost te worden op de Cipressa, heeft geen zin”

Opnieuw een grote naam die ziek moet afzeggen voor Milaan-Sanremo. Titelverdediger Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) heeft sinds dinsdag last van een buikgriepje en is onvoldoende fit om zaterdag te koersen. “Dit is de enige juiste beslissing, maar wel een pijnlijke. Ik keek er erg naar uit om zaterdagochtend met rugnummer 1 te starten.”

17 maart