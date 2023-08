‘Meer vrouw op straat’: eerst werd Elvire De Bruyn wereldkampioen wielrennen, daarna een man

WIELER­TRANS­FERS. Ook Politt trekt naar ploeg Pogacar, Lotto Dstny strikt Vandena­beele, Taminiaux en Berckmoes

The gates are open. Vanaf 1 augustus mogen wielerteams hun transfers officieel aankondigen, al dan niet voor volgend seizoen. Heel wat grote namen staan op het punt te verhuizen. Waar landt Landa en voor wie gaat Sam Bennett in de toekomst sprinten? Op deze pagina ontdekt u de belangrijkste overgangen in wielerland.