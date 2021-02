Meer veiligheid in de koers? Brandweerwagen scheert rakelings langs peloton tijdens Faun-Ardèche Classic

Wielrennen Adam Yates maakt smak tegen het asfalt en wordt naar ziekenhuis gebracht voor controle

27 februari Adam Yates is vandaag stevig ten val gekomen in de laatste rit van de UAE Tour. De Brit reed de rit nog uit en werd tweede in het algemene klassement na eindwinnaar Tadej Pogacar. Achteraf werd Yates naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek.