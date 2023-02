Mauri Vansevenant wint slotrit met aankomst bergop in Ronde van Oman, maar: “Ik zal nooit een veelwinnaar worden”

WielrennenNet geen dubbelslag voor Mauri Vansevenant in de Ronde van Oman. Onze landgenoot won de slotrit met aankomst op de steile Green Mountain. Leider Matteo Jorgenson strandde in zijn zog op de tweede plaats en stelde zo zijn eindzege met 1 seconde overschot veilig. De ritoverwinning van Vansevenant was trouwens ook de 900ste keer dat Patrick Lefevere met één van zijn renners mocht vieren.

Bijna 6 kilometer klimmen aan gemiddeld meer dan 10 procent. Het sluitstuk van de Ronde van Oman was een pittige noot om kraken. De aankomst op Green Mountain was een laatste kans voor de mannen met klassementsplannen om een gooi te doen naar de eindzege. Met Mauri Vansevenant, Maxim Van Gils en Cian Uijtdebroeks stonden bovendien drie Belgen binnen de 20 seconden van leider Matteo Jorgenson.

Ook de eerste wedstrijduren kleurden Belgisch. Met Lawrence Naesen en Ceriel Desal zaten twee landgenoten mee in de vijfkoppige vlucht van de dag. Pas op de slotklim zouden ze het hoofd buigen voor een peloton dat door Intermarché-Circus-Wanty uit elkaar werd geranseld. Meintjes zette zich op kop voor Taaramae, de rest moest op de steile pentes pompen om mee te kunnen.

Volledig scherm Mauri Vansevenant met vader Wim en zus Steffi, die mee zijn gereisd naar Oman. © Photo News

Ulissi en Lutsenko waren de eerse klassementsman die het hoofd moesten buigen, terwijl Vansevenant en Van Gils resoluut voor het wiel van Jorgenson kozen. Toen Taaramae doortrok na het voorbereidend werk van Meintjes hingen enkel nog Vansevenant, Jorgensen en Bouchard in het wiel. Die vier zouden onder elkaar uitmaken wie de dag- en rondewinst zou pakken.

In de slotkilometer ging Bouchard als eerste, Vansevenant probeerde te counteren, maar Jorgenson was alert. Het zou in de laatste tientallen meters beslist worden en daar zette Vansevenant de kroon op het werk. De West-Vlaming wiens familie mee is afgereisd naar Oman won de sprint van Jorgenson, die zo wel zijn eindzege veilig stelde. Maxim Van Gils kwam als vijfde binnen, Uijtdebroeks als tiende.

Tweede profzege voor Vansevenant: “Ik ben geen veelwinnaar”

Voor Vansevenant - nog altijd maar 23 - is het zijn tweede zege uit z’n profcarrière. Twee jaar geleden won hij in zijn eerste maanden als prof de GP Industra tegen grote namen als Mollema, Landa, Quintana en Valverde. Na een iets minder 2022 is het nu dus prijs in de Ronde van Oman.

“Als Remco of Julian niet aan de start staan, dan krijg ik van de ploeg altijd mogelijkheden om mijn ding te doen. Is het niet als eerste kopman, dan als vrijbuiter in de ontsnapping”, liet Vansevenant zich deze winter op ploegstage ontvallen aan onze redactie.

In Oman leidde die vrije rol tot ritwinst en op een haar na eindwinst. Al weet de West-Vlaming nog altijd niet goed waar zijn limieten liggen. “Het kleinere rondewerk? Ik weet het niet. Ik moet daar nog matuurder in worden. Kijk, ik ga nooit een veelwinnaar zijn. Vroeger al niet en nu ook niet.”

Quote Ik sta op de longlist voor de Tour, ik zou daar graag eens meedoen. Mauri Vansevenant

“Ik ben niet sterk genoeg in de sprint, mijn tijdrijden is ook niet super, bergaf hetzelfde verhaal. Ik kom veelal iets tekort om effectief voor die overwinning te gaan. Als dat niet lukt, vind ik dat ik wel mijn mannetje kan staan in finales om ploegmaats aan de zege te helpen. Er zullen altijd kansen komen, maar geen tien op een jaar.”

Vansevenant richt zich dit jaar op de Waalse klassiekers. Om ook competitief te zijn in pakweg de Ronde van het Baskenland kiest Soudal-Quick.Step ervoor hem niet mee te nemen in de Giro-kern rond Remco Evenepoel. “Je kunt er ook niet met 25 starten. Ik sta op de longlist voor de Tour, ik zou daar ook graag eens deelnemen.”

De zoon van ex-prof Wim Vansevenant is dit jaar einde contract bij Patrick Lefevere. “Maar dat maakt niet uit, ik wil me altijd bewijzen. Ik wil ook heel graag blijven, want ik heb hier mijn draai gevonden in de ploeg. Het is leuk, ik zit hier graag. Als ik kan, dan zou ik graag blijven. Maar dat zijn dingen voor later.”

