Mauri Vansevenant terug op de boerderij na eerste profzege: “Dat TikTok-filmpje? Ik lag plat van het lachen, zò had ik mijn familie nog nooit gezien”

7 maart Sam Bennett (Deceuninck-Quick.Step) spurtte met veel overmacht naar de zege in de openingsetappe van Parijs-Nice. In de verwachte massasprint was er niets te beginnen tegen de 30-jarige Ier. Bennett, die ook al twee ritzeges in de UAE Tour wegkaapte, is uiteraard de eerste leider in de ‘Koers naar de Zon’. Tweevoudig eindwinnaar Richie Porte gaf op.