Mauri Vansevenant ontkent vermeende ruzie met ploegmaat Evenepoel: “Er is helemaal níks gebeurd”

“Hopelijk krijg ik af en toe eens de kans om mij te bewijzen”, vertelde de West-Vlaamse klimgeit. “In het Baskenland ga ik proberen goed te zijn, de Waalse klassiekers,... En de Strade zou ik ook graag eens doen. Ik wil dat eens meemaken, ook al weet ik niet of het me ligt. In de Ruta Del Sol start ik mijn seizoen.” Beter doen dan vorig seizoen, dat zou dan betekenen dat Vansevenant beter doet dan die ene overwinning (de GP Industria & Artigianato), maar zo ziet hij het zelf niet. “Beter doen is niet noodzakelijk winnen voor mij. Een goed klassement in het Baskenland rijden en geen overwinning behalen, kan mij toch het gevoel geven dat ik een stap vooruit gezet heb. Ik pin me niet vast op resultaten. Omdat ik weet hoe snel het kan veranderen. Een maand geleden had ik nog een ongeluk op training, plots kan je seizoen er heel anders uitzien. Ik bekijk het koers per koers en doe mijn uiterste best. Ploegleiders weten wat ik kan en niet kan, ik heb het liefst dat ik kan functioneren in de schaduw van een kopman en af en toe mijn koers er kan uitpikken.”

Present in Giro

Nog een nieuwtje van Vansevenant trouwens: in tegenstelling tot de Vuelta vorig jaar, rijdt hij deze keer normaal de Giro. “Ik sta op de longlist van tien namen, waarvan er acht zullen rijden.Er liggen daar zeker wel kansen denk ik, ik wil eens kijken hoe het loopt. Ik weet van mijn Vuelta dat ik daar sterker geworden ben, dat mijn motor gegroeid was. Dat merkte ik in de laatste koersen. Eens mijn motor op toeren was, bleef hij draaien. Hopelijk is dat dit jaar opnieuw het geval.”

Volledig scherm © Photo News

Clash met Evenepoel

Vansevenant blikte ook even terug naar vorig jaar, meer bepaald naar de Olympische Spelen. Want wat was daar gebeurd tussen hem en Remco Evenepoel? Het was journalist Hans Vandeweghe die eind december in Humo het verhaal de wereld instuurde. “Ze hebben Mauri Vansevenant en Evenepoel tijdens de Olympische Spelen in Tokio uit elkaar moeten halen, of er waren klappen gevallen. Zo hard liep Evenepoel naast zijn schoenen”, klonk het. Eén en al uit de duim gezogen, vertelt Vansevenant nu.

“Ik heb dat artikel ook doorgekregen, maar wist in geen honderd jaar waarvan dat kwam. Ik had daar grote vraagtekens bij”, zucht hij. “Er is daar helemaal níks gebeurd hé. Wat zou ik er ook baat bij hebben om daar een renner uit te maken waar ik nog tientallen jaren mee zal koersen? Ik vond het jammer dat te lezen, dat is commotie zoeken die er niet is. Er is daar dus niks gebeurd. Iedereen kan een slechte dag hebben, zeker in Remco’s situatie. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Iedereen verwachtte heel veel van hem, er komt enorm veel druk bij kijken. Als je dan eens een slechte dag hebt op een van de grootste wedstrijden van het jaar... dan ben ik niet de persoon om daar nog extra druk op te leggen.”

Volledig scherm Vansevenant in dienst van Evenepoel op de Olympische Spelen in Tokio. © BELGA

“En nee, Remco en ik kan je qua karakter niet vergelijken. Hij is wat uitbundiger, ik misschien iets stiller, maar er is nog geen enkel probleem geweest tussen ons. We hebben daar twee weken de kamer gedeeld, zonder problemen. We komen goed overeen, zijn collega’s, als het nodig is ga ik door het vuur voor hem, geen enkel probleem. Niet dat wij beste vrienden zijn, maar we hebben een goede relatie, een gezonde situatie. Toen ik dat artikel las, heb ik meteen met hem gebeld. ‘Remco, ik weet van niets, van waar komt dat?’ Hij wist ook van niets. Voor mij is dit een raadsel wie dit verteld heeft... We waren daar niet met heel veel, allemaal personen die ik relatief goed ken... Maar het doet er niet toe, de informatie is niet correct.”

Volledig scherm © Photo News