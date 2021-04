Mauri Vansevenant maakt indruk: “Of ik beter was dan kopman Alaphilippe? Dat weet ik niet”

Wielrennen Stuyven speelt geen rol in finale: “Net niet goed genoeg om te volgen”

14 april Jasper Stuyven reed een alerte koers, maar op het beslissende moment miste hij de slag. In de finale kon hij zo geen rol van betekenis spelen. “Het was een lastige dag. Ik weet niet hoe het vooraan verlopen is, ik was net niet goed genoeg om de versnelling te volgen. We hadden wel Toms (Skujins, red.) vooraan. Het was niet top, maar ook niet superslecht. Ik had graag meer vooraan gezeten in de finale.” Voor Stuyven was het een koers in eigen streek. Hoe heeft hij die ‘thuismatch’ ervaren? “Het was leuk, maar de wegen zijn toch wel nerveus. Ik hoop zondag in de Amstel iets betere benen te hebben en dan zullen we wel zien wat de wedstrijd brengt.”