Mauri Vansevenant grijpt naast winst, Matteo Jorgenson slaat dubbelslag in Oman

Wielrennen “Kan niet blijer zijn”: kersverse vader Merlier is meteen de snelste in Oman, zoontje Jules ziet dat het goed is

Het vaderschap als superbrandstof. Tim Merlier (30), kersvers vader van zoontje Jules, heeft met een sterke sprint de openingsrit in de Ronde van Oman gewonnen. Het was zijn eerste zege op de weg in het shirt van Soudal-Quick.Step.

11 februari