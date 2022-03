Matteo Trentin wint Le Samyn na beklijvende sprint met Hofstetter, De Bondt eindigt derde

We spoelen meteen door naar 95 kilometer van de aankomst, toen een val het peloton wakker schoot. Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) was het grootste slachtoffer. De nummer twee uit de afgelopen Parijs-Roubaix tastte naar de ribben, maar kon zijn tocht verderzetten.

Intussen was de vlucht van de dag met zes renners, waarvan drie Belgen, al ruim honderd kilometer op pad. In het peloton probeerden Alpecin-Fenix, Quick.Step Alpha-Vinyl en Uno-X de controle te behouden. Dat deden ze in dienst van hun respectievelijke sprinters Tim Merlier, Fabio Jakobsen en Rasmus Tiller.

Toch regende het aanvallen. Rune Herregodts (Sport Vlaanderen - Baloise) probeerde het, maar de kop van de koers zag hij nooit. Al zorgde zijn aanval er wel mede voor dat de achterstand van het peloton in sneltempo zakte. Op 45 kilometer van de streep was het liedje van de vlucht van de dag definitief uitgezongen.

Eerste schifting

Een aantal kilometer verder was daar een eerste schifting. Matteo Trentin trok door met Oliver Naesen in zijn zog. Ook Florian Vermeersch, Victor Campenaerts, Tim Merlier, Dries De Bondt en Rasmus Tiller hadden de slag niet gemist. Wie er niet bij was, was Fabio Jakobsen, de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne. Door een lekke band viel Naesen weg.

Onder impuls van een beresterke Campenaerts en Trentin volgde er een tweede schifting. Merlier, Vermeersch en Rasmus Tiller moesten passen en werden ingelopen door het peloton. Dewulf en snelle man Hofstetter waren wel mee. De laatste kasseistrook ‘de Rue de Belle Vue’ moest voor de beslissing zorgen. Al gebeurde daar niets. Campenaerts en Dewulf probeerden het nog, maar geraakten niet weg.

Het peloton kwam nog akelig kort, maar de kopgroep mocht zich opmaken voor een sprint. Daarin bleek Matteo Trentin de snelste. Met een paar banddiktes verschil klopte hij Hugo Hofstetter, die even ingesloten zat. Dries De Bondt eindigde derde.

Stan Dewulf (4de): “Kwam tekort in de sprint”

Hij was één van de beteren in de kopgroep, maar uiteindelijk miste hij het podium. Stan Dewulf: “Het was een hectische wedstrijd. We wilden de finale vroeg openen, maar toen viel Oliver Naesen weg met een lekke band. Daarna was het voormij kwestie van me goed te positioneren in de finale. Ik voelde me goed, maar in de sprint kwam ik duidelijk tekort. We verstonden elkaar goed in de kopgroep, tot in de finale. Iedereen probeerde elkaar eraf te rijden, maar zelfs op de lastigste stukken lukte het niet.”

Dries Van Gestel (7de): “Trentin was de sterkste”

Zesde in Kuurne, zevende in GP Samyn. Dries Van Gestel is aardig aan het klassieke seizoen begonnen, maar de man van Total Energies had gedroomd van meer. “Quickstep wou niet meewerken in de kopgroep, maar dat was normaal: ze hadden Jakobsen nog in het peloton. Ik had ook al snel het gevoel dat Trentin de sterkste was. Telkens hij aan kop kwam, ging het hard. Ik ben tevreden over mijn wedstrijd.”

