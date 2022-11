Mathieu van der Poel wint meteen, maar perfect liep het nog niet: “Zeker tien technische fouten gemaakt”

VeldrijdenMathieu van der Poel voorspelde dat de conditie goed genoeg was om zijn eerste cross te winnen en hield woord. Dominerend en mooi was het echter niet in Hulst, door de vele technische fouten. “In de eerste ronden heb ik echt liggen sukkelen.”

“Hij is veel te gretig en maakt daarom foutjes. Je moet eerst vertrouwen opdoen vooraleer je zo gretig tekeer mag gaan”, aldus Adrie van der Poel halfweg de Wereldbekercross in Hulst.

Mathieu van der Poel is niet altijd even gelukkig met de vaak spitante koersmening van zijn vader, maar na afloop van zijn eerste cross kon hij enkel beamen. “Ik heb veel fouten gemaakt, zeker een stuk of tien. Op bepaalde stroken in de eerste ronden heb ik echt liggen sukkelen. Technisch was het toen heel slecht. Ik moest er duidelijk nog wat inkomen, maar dat is niet onlogisch. Het was pas de vierde keer dat ik op mijn crossfiets zat.”

Diversiteit aan trainingen

Voor Hulst had Van der Poel amper drie crosstrainingen in de benen. Hij bereidde zijn veldritseizoen voor met vijf weken trainen in Spanje. Het uithangbord van Alpecin-Deceuninck oogt scherp. “Dankzij de diversiteit aan trainingen, zoals ook lopen, lukt het gemakkelijk om strak te staan. De conditie is top. Ik kon versnellen wanneer ik wou, maar ben nog eerder in wegmodus dan crossmodus. Het was ook niet de gemakkelijkste cross om te beginnen”, duidt Van der Poel.

De natte weersomstandigheden hadden het snelle parcours herschapen tot een omloop waarop het zoeken was naar een goed berijdbaar spoor. Daar had Van der Poel moeite mee. “Normaal is Mathieu iemand die bijna geen fouten maakt, nu schoot hij heel vaak uit het goeie spoor”, zag Eli Iserbyt.

Fouten of niet, Van der Poel won wel in Hulst. Dankzij een formidabele start.

Een fusée. In de openingskilometer schoof hij op van plaats 25 naar de leiding. Ondanks de foutenlast, begon hij in de vierde ronde aan een solo. Temeer omdat hij niet de enige was die fouten maakte. Iedereen, en zeker Tom Pidcock. De Brit nam de beste start, maar moest halfweg op een steile helling voet aan grond zetten, waardoor Van der Poel vrije baan kreeg. De wereldkampioen bleef hangen op een tiental seconden, maar reed in de slotronde tegen een paaltje, waardoor zijn achterwiel total loss was. Opgave. “Tom maakt nog veel technische fouten. Logisch, we doen amper één specifieke crosstraining per week. Deze wintercampagne staat in het teken van het wegseizoen”, zegt zijn mentor Kurt Bogaerts.

Quote Een Van Aert aan negentig procent is ook al een taaie tegenstan­der, met wie je de handen vol hebt. Zeker omdat ik ook nog niet honderd procent ben. Mathieu Van der Poel

Zaterdag in Kortrijk won Pidcock wel, hoewel het een snellere cross was dan in Hulst. Het komende weekend dubbelt de wereldkampioen in Boom en Antwerpen, net als Van der Poel. Zondag in Antwerpen komt Wout van Aert erbij op een parcours dat hem ligt, bewust, maar ook hij zal last hebben van technische foutjes. Van der Poel verwacht zijn eeuwige rivaal meteen op het voorplan: “Een Van Aert aan negentig procent, is ook al een taaie tegenstander, waarmee je de handen vol hebt. Zeker omdat ik ook nog niet honderd procent ben. Het moet nog een stuk beter richting het WK in februari.”

Misschien kan Laurens Sweeck - op het parcours waar hij in 2020 Belgisch kampioen werd - daar in Antwerpen van profiteren? Sweeck is the best of the rest. Hij eindigde tweede in Hulst en is zo de nieuwe leider in de Wereldbeker.

