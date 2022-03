Mathieu van der Poel voelt zich klaar voor een hoofdrol in de Vlaamse klassiekers: “Ik haal mijn gewenste niveau”

Wielrennen“ I am ready. ” Hij zei het in het Engels, tegen de verzamelde internationale media. Drie woorden waarmee Mathieu van der Poel (27) niets aan de verbeelding overliet. Knallen, zal hij. Morgen in Dwars door Vlaanderen. Zondag in de Ronde van Vlaanderen. En ver daarna.

Voel je jezelf klaar voor de lenteklassiekers, Mathieu?

“Ja. De Settimana Coppi-Bartali was een prima aanloop. In het bijzonder de rit die ik won kwam heel dicht in de buurt van wat ik nodig had voor de Vlaamse koersen. Mijn waarden zijn supergoed. Wat me uiteraard nog geen garantie biedt voor de komende wedstrijden. Maar ik haal op dit moment wel het niveau dat ik voor ogen had.”

Verbaast jou dat of had je het wel verwacht?

“Het komt toch eerder onverwacht. Omdat ik aanvankelijk geen enkel richtpunt had. Ik ging ervan uit dat ik de Vlaamse klassiekers niet zou halen. Dus concentreerde ik me eerder op de Waalse. Dat zou me wat meer tijd gunnen. Na twee weken stage in Spanje is het enorm beginnen verbeteren. Van dan af laaide de hoop terug op.”

Ben je even goed als je concurrenten, die al meer wedstrijdkilometers in de benen hebben?

“Ik heb nog niet veel gekoerst, maar mijn voorbereiding was zeer goed. Eén van mijn beste ooit, denk ik. Al had ze naar mijn goesting iets korter mogen duren. (grijnst) Anderzijds kreeg ik eindelijk eens de tijd om me klaar te stomen zoals ik dat wilde. En niet snel snel, rechtstreeks aansluitend op het veldritseizoen, zoals dat de voorbije jaren altijd het geval was. In de koersen die ik tot dusver reed, voelde ik me goed. Al moet zich dat straks uiteraard gaan vertalen in concrete resultaten.”

Hoe is het inmiddels met je rug? Is die volledig genezen?

“Ik fiets zo goed als pijnvrij. Het is nu beter dan het de voorbije jaren was en dat motiveert me. Maar ik moet er toch nog veel aandacht aan blijven besteden. Die rug wordt regelmatig behandeld en ik doe mijn dagelijkse oefeningen. Zo probeer ik mijn bilspieren te versterken, om de druk op mijn rug wat te kunnen verlichten. In de toekomst ga ik wel wat meer aandacht besteden aan core stability en fitness. Ik heb dat de voorbije jaren een beetje verwaarloosd omdat ik vaak moest switchen tussen verschillende disciplines en me geen tijd restte voor specifieke oefeningen. Af en toe ga ik eens een uurtje minder fietsen om me daar op te kunnen focussen.”

Quote Alles waar Pogacar zich aan waagt, heeft hij razendsnel onder de knie. We gaan dus zeker rekening moeten houden met hem. Mathieu van der Poel

Een mens komt sterker uit zo’n periode van tegenslag, wordt wel eens gezegd.

“Praktijkvoorbeelden in het wielrennen, en bij uitbreiding in andere sporten, zijn er in het verleden genoeg geweest, ja. Maar toch: ik loop liever geen blessures op. Voor hetzelfde geld is bij mij het omgekeerde het geval. Ik ben oké nu, maar ergens sluimert toch wel enige twijfel.”

Wat heb je nog meegekregen van de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem?

“Van de E3 niks, ik was toen zelf aan het trainen. Gent-Wevelgem zag ik in flarden. Ik vond het super voor Biniam Girmay. Coole story, een heel speciaal moment. Hopelijk krijgt hij navolging. Los daarvan is Gent-Wevelgem een ander soort koers dan pakweg Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Dan was de E3 veel representatiever. Het mag duidelijk zijn dat Jumbo-Visma een heel sterk team heeft.”

Waar kijk je het meest naar uit: de confrontatie met dat Jumbo-Vismablok of het duel met Tadej Pogacar?

“Goh, da’s een moeilijke. Vooral de Ronde van Vlaanderen is een eerlijke wedstrijd. De sterkste renners zullen sowieso vooraan zitten. Ik kijk er vooral naar uit om zelf opnieuw voluit te kunnen koersen voor de zege. En... naar het massaal opkomend publiek, dat we twee jaar lang hebben moeten missen. Dat maakt gewoon deel uit van koersen in België. Het doet je de wedstrijd totaal anders beleven, dat was in Italië ook al zo.”

Volledig scherm Van der Poel won de vierde rit van de Coppi e Bartali. © Photo News

Ben je Pogacar tegengekomen op het parcours? Wat is hij waard in de Vlaamse klassiekers, denk je?

“Ik deed een rustig tochtje bij mij thuis en bleef dus weg van het parcours. Alles waar Tadej zich aan waagt, heeft hij razendsnel onder de knie. We gaan dus zeker rekening moeten houden met hem. En met zijn ploeg, die een flink stuk sterker is dan de voorbije jaren.”

Fysiologisch zit Pogacar anders in elkaar dan Wout van Aert en jij. Zijn metabolisch profiel lijkt het minder toe te staan om in dit soort races tot drie, vier keer toe die 800 à 900 watt te duwen, nodig om een kloof te slaan. Jullie en nog andere klassiek georiënteerde renners kunnen dat wel.

“Misschien. Maar ik zou hem niet onderschatten. Hij heeft toch al meermaals bewezen dat hij verschillende keren na elkaar kan aanvallen. En dat hij die opeenvolgende inspanningen vlotjes verteert. Ik verwacht dat hij zeker zijn rol gaat spelen in de finale.”

Is jouw team sterk genoeg om het op te nemen tegen Jumbo-Visma en UAE?

“Vorig jaar waren we alleszins één van de sterkste ploegen. Jonas Rickaert is geblesseerd, hem zullen we missen. Maar de rest van het team is goed genoeg om me te kunnen bijstaan. In de finale zal ik het toch alleen moeten klaren. Ik kan niet op die jongens blijven rekenen tot op de aankomstlijn.”

Morgen is er eerst Dwars door Vlaanderen. Kan je die wedstrijd opnieuw winnen?

“Dat denk ik wel, daar ben ik goed genoeg voor. Ik haal zeker hetzelfde niveau als drie jaar geleden. De kans dat het niet lukt, is natuurlijk groter dan dat het wel lukt. (lacht) Maar dat is in elke koers zo. Als ik kan winnen, zal ik het zeker niet nalaten. Dwars door Vlaanderen was in 2019 mijn allereerste WorldTour-wedstrijd ooit. Ik heb er goeie herinneringen aan. Het was een hele belangrijke zege toen. Behaald na een verre aanval, afgerond in de sprint.”

Volledig scherm © Photo News

Heb je Dwars door Vlaanderen nog echt nodig voor die paar procentjes meer? Of volstaat je huidige gevoel om met veel vertrouwen richting Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te kunnen?

“Mijn huidige gevoel volstaat effectief. Maar ik koers gewoon graag. Daarom heb ik hem op mijn programma gezet. Wat er woensdag gebeurt zal echter niet bepalend zijn voor zondag. Vorig jaar loste ik op de Côte de Trieu, maar reed ik vier dagen later toch een heel sterke Ronde van Vlaanderen.”

De laatste twee edities van de Ronde van Vlaanderen mondden telkens uit in een sprint-à-deux met jou in een hoofdrol. In 2020 tegen Wout van Aert, vorig jaar tegen Kasper Asgreen. Worden zij ook zondag jouw voornaamste concurrenten?

“Er zijn nog andere renners. Maar zij zullen er alleszins bij zijn. Ik teken trouwens opnieuw voor een gelijkaardig scenario. Dat zou betekenen dat ik zeker meespeel voor de zege. En ik meen te mogen zeggen dat ik na zo’n zware wedstrijd met iedereen naar de finish kan.”

Zelden uit top tien in klassieke lente In amper drie jaar tijd reed Mathieu van der Poel al een indrukwekkend klassiek voorjaarspalmares bij elkaar. Dwars door Vlaanderen wordt vandaag zijn achttiende lenteklassieker. Van de vorige zeventien (waarvan er door Covid in 2020 en 2021 een aantal naar het najaar verhuisden) won hij er vijf en reed hij liefst twaalf keer in de top vijf en veertien keer in de top tien (gemiddeld dus 82,3%). 2019 4de in Gent-Wevelgem

1ste in Dwars door Vlaanderen

4de in Ronde van Vlaanderen

1ste in Brabantse Pijl

1ste in Amstel Gold Race 2020 15de in Strade Bianche

13de in Milaan-Sanremo

9de in Gent-Wevelgem

1ste in Ronde van Vlaanderen

2de in Brabantse Pijl

6de in Luik-Bastenaken-Luik 2021 1ste in Strade Bianche

5de in Milaan-Sanremo

58ste in Dwars door Vlaanderen

2de in Ronde van Vlaanderen

3de in Parijs-Roubaix 2022 3de in Milaan-Sanremo

Volledig scherm © Photo News ! only BELGIUM ! © Photo News

Volledig scherm © Photo News